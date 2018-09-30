黃尚禾紐約遇搶匪持槍闖家門 驚見「黑人好友」身影！

黃尚禾曾在紐約遇持槍搶劫。（圖：friDay影音提供）

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唐振剛曾離家四年半吃報廢品度日。（圖：friDay影音提供）

黃尚禾今年代表作之一《角頭2》即將在friDay影音上架，他表示最近和片中「五虎將」之一的唐振剛一起去看《黃金兄弟》，看到鄭伊健、陳小春等人的「兄弟情」，也有如《角頭》的情與義，現實生活中，大夥則拼命地對於彼此接下來的合作尋找任何機會，即使殺青了這麼久，大家的感情卻越來越好，他也提到在紐約唸書時幸好有黑人好友相助，否則恐遭洗劫。

黃尚禾透露在紐約住的地區治安較為混亂，有一次社區停電，出現一群人闖進社區裡面拿著槍開始一家一家闖門搶劫。「我當下很慌，擔心所有的證件被劫走，而且亞洲人的面孔對他們來說也不大受歡迎。」幸好一個黑人朋友立刻來陪他，並說搶劫的人有他認識的，一直到他朋友闖入了他家門，這位黑人朋友跟搶劫犯打了招呼才沒事。

唐振剛回憶起在高中時毅然決然離家當天，不知道去哪時，先跑去中正紀念堂與熱舞社同學練舞直到深夜，正憂愁晚上住宿問題，有一位一同練熱舞的朋友便開口邀請他去住他家，而這一住就是半年。

唐振剛又說，剛開始離家一兩個月生活不濟，一度靠吃便利商店報廢品度日，這位朋友還分了自己一半的零用錢救濟他，肚子餓時，朋友也會假裝是自己肚子餓，請家人多煮一點，把食物拿到房間給他吃，甚至還打了一副家裡的鎖匙給他，幫助他渡過最困難的半年，讓他感動至今。

(中時 )

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