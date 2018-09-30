烏克蘭國際發明展 我得世界第二

2018年09月30日 13:34 中時 林志成

長庚科大師生設計多功能哺乳巾與媽媽包，獲得今年烏克蘭發明展金牌。（中華創新發明學會提供）

2018第十四屆烏克蘭國際發明展成績今天揭曉，我代表團獲得19金8銀以及5座大會特別獎，總成績排名世界第二。帶隊的中華創新發明學會理事長吳智堯表示，我國這次僅37件作品參賽，卻能得到如此好成績，相當不容易。

今年烏克蘭國際發明展有來自俄羅斯，阿拉伯聯合大公國、波蘭、以色列、希臘、韓國、台灣、馬來西亞等28個國家，近400件作品共同參加。

在健身房健身，是否常有越跑越窒息的感受？雲林科大師生蔡登傳、蕭伃廷兩人一起發明「健身器驅動的空氣清淨器」，蕭伃廷說，他們在健身器材做為阻力器的渦輪風扇加裝濾網，一旦跑者跑動，渦輪風扇所產生之氣流通過濾網淨化空氣。淨化後的空氣經過導引管吹向運動者。可以降低運動者之體溫、提供室內清潔的空氣，越跑空氣越清新。有趣發明獲得一金、一特別獎。

中華大學學生潘聖文則針對現在受長照機構裡長輩喜愛的綠色種植設計「無障礙耕種桌」，他說觀察許多樂齡長者愛好休閒農作，但年長者彎腰不便，因此設計坐輪椅就能施展的耕種桌，並將桌體連接灑水器及耕種器具，使灌溉多餘的水可回收循環再利用，讓身障人士及年長者都能體驗栽種之樂，同時也達到水資源節能、環境永續發展之目的。此發明獲得一金、一特別獎。

長庚科大師生常雅珍、邱耀儀、許菀云、鄭潔瑩，她們透過實習時觀察新手媽媽的需求，設計「多功能哺乳巾與媽媽包」不僅獲得專利，也獲得金牌肯定。

「多功能哺乳巾」於哺餵母乳時，可以保護媽媽哺乳時的隱私權，除了可以讓照顧者使用哺乳巾哺育母乳、當作背巾使用，特別設計可拆式領口，可在哺乳巾加裝不同配件，使哺乳巾具備更多功能，例如幼兒長大後可以當作雨衣及披風、小被子，讓哺乳巾能具實用性。

(中時 )