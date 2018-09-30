觀護盃》排名賽也打架？台銀與印尼險些大亂鬥

台銀楊天佑跟印尼對手爆發口角衝突。(觀護盃提供)

友善列印
中時電子報
印尼後衛哈維瑞爾斯離場前，嘴中還在不斷嗆聲挑釁。(觀護盃提供)

台銀30日跟印尼爭奪本屆花蓮觀護盃籃球賽的第5名，雙方竟在最後5分12秒爆發激烈肢體衝突，楊天佑跟印尼後衛哈維瑞爾斯在場上相互揮拳，儘管裁判趕緊控制場面，哈維瑞爾斯卻仍不斷嗆聲，被驅逐出場後甚至怒踢看板出氣！

原本一場單純的排名賽，卻因印尼球員小動作頻傳，場上氣氛早已相當緊張，打到最後5分12秒，哈維瑞爾斯故意在上籃時，把手肘抬高直接架到楊天佑的下巴，楊天佑隨即憤而揮拳，哈維瑞爾斯也毫不客氣直接回擊到楊天佑身上。

儘管裁判馬上判決兩名球員驅逐出場，可是哈維瑞爾斯仍然繼續在場上叫囂，甚至跑去紀錄台怒罵，直到印尼隊職員把他帶出去，他更一腳直接踢倒場邊的台啤看板，挑釁意味十足，幸好最後兩人都離開場內，總算沒讓衝突擴大。

楊天佑與哈維瑞爾斯爆發衝突畫面。(博斯提供)

台銀最後以87比68輕取印尼，拿下本屆觀護盃第5，台銀總教練韋陳明賽後表示，其實印尼整場比賽動作都蠻大的，場上衝撞當屬正常，但有想要傷害對方的動作就不可取，「我甚至跟技術委員說，再這樣下去，我們就不打了！」

上季還在ABL寶島夢想家效力的楊天佑，早已擁有不少跟外國球員對抗的經驗，沒想到仍在場上失控了，「這應該是我生涯首次被驅逐出場，因為他之前一直打我拐子，甚至拉衣服、脫褲子，所以當他故意對我揮肘，我才回擊的。」

楊天佑說：「我想就當這次是很好的學習機會，等以後我打SBL，應該就不會這麼容易激動了。」

(中時電子報)

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