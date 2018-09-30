英國影子脫歐大臣赴台 關切上月台灣執行死刑

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英國工黨脫歐影子大臣史達墨（Keir Starmer）周末將訪台4天，拜會副總統陳建仁、法務部長蔡清祥遊說「廢死」，並且關切上月執行死刑案例。同時，此行他承諾英國在脫歐後，將持續關心國際人權事務（international legal standards）。

雖然英國在台辦事處並未發布史達墨訪台新聞稿，但英國《衛報》昨報導，史達墨此行是由英國外交部安排，除與陳建仁、蔡清祥見面外，也會拜訪我國司法人員。史達墨過去曾擔任過檢察官，並且任職「死刑計畫」（Death Penalty Project）執行長，推動全世界廢除死刑。

報導指出，台灣雖然暫行執行死刑，但在8月底時對死刑犯李宏基執行死刑。

史達墨2年前曾經訪問過台灣，他向《衛報》表示，此行最重要是確保台灣仍然暫停實行死刑，還有一項重點是，脫歐公投之後，英國依舊在國際上承諾持續關心國際法等。

史達墨強調，對他或國家而言，符合國際人權規範一直是核心價值，我已經為此投入許多；訪問台灣是維持英國對國際人權的承諾。

同行律師Saul Lehrfreund表示，他們將關切李宏基的案例，雖然台灣不會明天就廢除死刑，但已經承諾這是長期目標。

史達墨預計週四返回英國。史達墨在給台灣媒體的投書中強調，自從廢死後，全球支持死刑的聲量持續降低，因為執行死刑是過時作法。

史達墨強調，李宏基執行死刑的案例上仍有許多疑惑，包括他原先被判處終身監禁，卻在上訴時被改判死刑，及關於他的精神狀態及不願上訴或尋求原諒等情況…已經很清楚死刑並非能有效嚇阻犯罪的方式。

(中時 )

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