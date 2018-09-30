新北》新莊競總成立 蔣根煌：選票抵制深澳電廠

2018年09月30日 13:10 中時 譚宇哲

侯友宜力挺蔣根煌。（譚宇哲攝）

蔣根煌新莊競選總部成立，現場湧入逾千人。（譚宇哲攝）

國民黨新北市議長蔣根煌競選總部今天上午在新莊區中港路成立，國民黨新北市長參選人侯友宜、新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、立委李鴻鈞、前立委蔡家福等人皆到場站台，現場湧入逾千人。蔣根煌表示，堅決反對民進黨興建深澳電廠，呼籲選民用選票抵制。

蔣根煌競選總部成立大會集結上千人，警方也在周邊執行封街交管，現場「侯友宜凍蒜」、「蔣根煌凍蒜」造勢聲浪不斷，場面浩大。

蔣根煌表示，南投埔里過去好山好水、台中火力發電廠黑煙吹到埔里，現在埔里天氣最差，而民進黨政府卻要興建深澳，「我們堅決反對」，否則東北季風吹來，新北市民都蒙受其害，罹患糖尿病、肺癌風險，呼籲選民要用選票去抵制。

談到新莊發展，蔣根煌說，捷運A3站拿了行李就可以出國，年底可以坐；電影文化城也開工，2020年完工，輔大校長江漢聲聘僱最好的醫生到輔大醫院，以後設備會更好，希望大家讓侯友宜當選，三環三線由侯友宜變成三環六線，讓新北市更好。

蔣根煌也說，有學生家長向他陳情，同性教育要進入小學、幼兒園，他一定反對，台灣生育率本來可以是全世界第3，現在男和男、女和女可以結婚，哪個要做男、哪個要做女，都不生小孩，人口只會一直流失，老人愈來愈多。

(中時 )