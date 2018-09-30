彰化媽祖婆聯合遶境30日起駕 明年續辦還有變數

2018年09月30日 13:35 中時 謝瓊雲

起駕典禮十分隆重，由彰化縣長魏明谷、芳苑普天宮主委徐明戰，共同擔任正獻官主祭。（謝瓊雲攝）

起駕典禮完成後11尊媽祖神尊被一一恭請上鑾轎準備起駕。（謝瓊雲攝）

芳苑普天宮廣場前上午熱鬧滾滾。（謝瓊雲攝）

彰化縣年度盛事、為期7天6夜的媽祖聯合遶境祈福活動，30日隆重起駕，繞行全縣12間宮廟後預計10月6日回鑾爐主宮廟芳苑普天宮，連續十一年舉辦的聯合遶境活動圓滿輪過一輪，明年是否繼續辦理，後續恐仍有變數。

來自全縣10尊媽祖神尊於23日集合在芳苑普天宮作客，經置天台儀式、起馬宴與起駕晚會後，上午隆重舉行起駕典禮，彰化縣長魏明谷、芳苑普天宮主委徐明戰擔任主獻官；禮成後由魏明谷及各宮廟主委，恭請媽祖神尊登上鑾轎，11間宮廟妝點深具各宮廟特色的媽祖座車，鐘、鼓、哨角齊鳴，眾人隨駕起程，場面熱鬧非凡。

今年路線自芳苑普天宮出發，途經王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮及二林仁和宮等宮廟，10月6日再回到芳苑普天宮舉辦聯合祈福典禮。

魏明谷表示，11年來媽祖遶境活動讓鄉親感受到媽祖神威顯赫、有求必應，他也祈求「國泰民安、風調雨順」，保佑彰化「有風無颱、有雨無災」，預祝這次遶境活動圓滿；遶境期間也歡迎民眾共襄盛舉，可見識傳統文化，歡迎親自感受媽祖的神威洗禮，跟著媽祖的腳步遊彰化，求平安、吃美食、賞美景，感受彰化文化景觀之美。

(中時 )