眾目睽睽下吃米粉不自在？馬英九賣萌嬌喊：會有一點點

2018年09月30日 13:16 中時 張穎齊

針對國民黨基隆市長參選人謝立功是否哪裡還需要努力推動的政見，馬英九僅表示「他會告訴我的！」（張穎齊攝）

前總統馬英九來到國民黨基隆市長參選人謝立功的競選總部，在眾目睽睽下吃米粉，被問到是否會不自在？馬英九竟突然賣萌裝可愛，嬌喊「會有一點點啦！」（張穎齊攝）

國民黨基隆市長參選人謝立功今（30）日成立競選總部，前總統馬英九等大咖紛紛前往站台，造勢活動結束後，馬英九後來也隨著謝抵達競選總部，和新住民一起吃米粉，但現場卻有上百名民眾爭相搶拍馬吃米粉的模樣，被問到是否會不自在？馬英九竟突然賣萌裝可愛，嬌喊「會有一點點啦！」

謝立功競總成立，馬英九、國民黨主席吳敦義、前國民黨主席吳伯雄、國民黨副主席郝龍斌、台南市黨部主委謝龍介、立委曾銘宗、王育敏、林麗嬋等人輪流為謝站台，其中馬英九仍人氣不減，被民眾熱情包圍，甚至有許多婆婆媽媽紛紛喊著「馬總統我愛您！」

造勢大會於上午11時許結束後，馬英九接受謝立功之邀，到競選總部品嘗新住民做的米粉，但卻有上百名支持者紛紛排隊，搶著拍馬英九並和馬合照，只見馬捧著一碗米粉傻笑，現場媒體見狀後問及「大家看你吃會不自在嗎？」怎料馬英九竟突然裝起可愛來，用娃娃音回「會有一點點！」引發現場歡笑。

另外，有媒體問馬「今天好像沒有你最愛的紅豆餅？」馬聞後笑而不答，低著頭繼續吃米粉，謝立功則回「總統喜歡吃的很多，可能還會想吃！」

選情剩下55天，外界看謝立功的聲勢似乎不及民進黨現任市長林右昌，針對謝是否哪裡還需要努力推動的政見，馬英九僅表示「他（指謝）會告訴我的！」另外還說謝的聲勢有在往上升中，如果謝要找他來，他的行動會配合謝的需要。

(中時 )