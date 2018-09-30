台北更好 港湖加油 國民黨北市立委一致推薦內湖南港市議員候選人游淑慧

2018年09月30日 13:17 中時電子報 綜合報導

今（30）日國民黨港湖市議員候選人游淑慧舉辦競選辦公室成立茶會，游淑慧不僅邀請到國民黨副主席、前台北市市長郝龍斌擔任競選總部榮譽主任委員，她的競選辦公室主任委員更是由港湖區立法委員李彥秀出任，傳承意味濃厚，難的是此次茶會國民黨北市五位立委、青年發展基金會董事長連勝文，均現身力挺游淑慧，展現國民黨團結氣勢，而網紅教授李錫錕更是在茶會中間以神秘嘉賓的身份現身力挺。

國民黨青年部 提供

國民黨副主席郝龍斌致詞時表示，游淑慧過去在他擔任台北市市長的八年期間，曾任市長辦公室主任、觀傳局主秘等職，許多市府市政的規劃、執行游淑慧都曾參與其中，包含1999市民專線、數位化監視器及Ubike等等，可以說是最了解市政的新人議員候選人，相信未來游淑慧若是能順利當選市議員，一定能發揮過去累積的市政專業，為台北市民爭取更多權益，並且呼籲所有支持郝龍斌的朋友，也要支持游淑慧 ; 支持國民黨世代交替的朋友，也請支持游淑慧。

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立法委員、同時也是游淑慧競選辦公室主任委員李彥秀則說，自從去年11月游淑慧宣佈參選港湖區市議員以來，她的認真港湖鄉親都看在眼裡，包含媒體上踢爆吳茂昆違法兼職、吳音寧魚翅宴，近期的屏東縣觀傳處處長黃建嘉威脅公務員輔選等事，都證明了游淑慧能戰敢戰，具備創造議題能力，更難得的是游淑慧也沒忽略基層的經營，南港需要一個在地出身、服務在地的議員，所以很放心地將南港市議員的席次交棒給游淑慧，呼籲過去支持李彥秀的好朋友、老朋友，也能秉持一樣的心情支持游淑慧。

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連勝文致詞時説，要比較丁守中與柯文哲的差異，一句話就可以說請處，柯文哲在做網紅，丁守中在做事情 ; 柯文哲顧網路，丁守中很實在，會顧馬路，台北需要像游淑慧這樣的戰將議員來為市民打拼，也需要像丁守中這樣做實事的市長為市民做事，懇請大家一起支持丁守中與游淑慧。

游淑慧致詞時，強調出來參選市議員最大的動機就是討公道，柯文哲過去為了塑造自己正義的形象説要打五大弊案，一年後變五大案，在隔年變五大怪案，這樣子抹黑郝龍斌後抓抓頭就想混過去，這樣的市長真的讓人看不下去，所以才會站出來為國民黨拚一個公道！

游淑慧也說，會盡最大的努力為國民黨爭取青年選票，「新才敢不一樣」是此次競選的主軸，會透過行動讓所有選民感受到國民黨新力量的不同，並且特別強調非常感謝包含賴士葆、費鴻泰、蔣萬安、李彥秀、蔣乃辛等五位北市立委齊聚為她加油打氣，這是對一個新人參政最佳的鼓勵！

(中時電子報)