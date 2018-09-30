高雄》高雄真能翻盤？吳子嘉：最後勝利應還是陳其邁

吳子嘉認為陳其邁應該會贏得最後的勝利。（陳其邁競選辦公室提供）

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中時電子報
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雖然近來許多民調顯示，國民黨高雄市長候選人韓國瑜和民進黨的陳其邁雙方差距以來五五波緊繃局勢，韓國瑜甚至有望翻盤。但美麗島電子報董事長吳子嘉表示，會造成五五波局勢，主要因素是民進黨內部初選分裂有關，只要後續處理的好，最後的勝利應該還是陳其邁。

吳子嘉於政論節目《年代向錢看》中表示，這次縣市長選戰，可以算是人民對民進黨中央執政績效的期中選舉。而現在民進黨聲望很差，當然國民黨聲望也不好，所以表示這兩黨都令人民不滿意，而兩黨的表現也都很糟。但韓國瑜很奇怪，韓國瑜是一個不像國民黨的產品，他在不看好的情形下，由個位數的支持度突然竄升到現在的地步，是不簡單的。但是最後的勝利應該還是陳其邁。

陳其邁應該會勝選的原因，吳子嘉認為有原因如下，現在的高雄市是部分的都會區加上高雄縣的工業區，以及其他農業區合併而成。所以高雄並不能以台北都會區的規模來看。因此，高雄的選票結構要以派系來看，而民進黨在2014年的高雄市長選戰中大贏54萬票，這是民進黨的票嗎？當然不是，有很多是國民黨倒戈的票，而在這十多年的耕耘中，民進黨慢慢把國民黨兼併了。

而在這次民進黨高雄市初選中，有一個國民黨的中常委級的農會負責人叫蕭漢俊，他是王金平的人馬，他在尾牙的時候，請民進黨立委劉世芳參加。而蕭漢俊在尾牙時就請劉世芳一個人參加，然後就宣布我們選人不選黨，這背後所代表的是當時的國民黨系統是挺劉世芳。

然而初選時期，民進黨殺到刀刀見骨，至今餘恨猶存。當初支持劉世芳的國民黨派系當然不可能支持陳其邁，自然就回流到國民黨陣營去，就變成五五波的可怕局勢。現在最重要就是只要民進黨整合好內部，彌補當初初選的傷痕，只要做好後續的處理，陳其邁還是大有可為。

(中時電子報)

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