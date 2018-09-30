福建莆田社區衛生中心幹部 下鄉2天領補貼187天

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旺報

實際下鄉只有2天，卻申報補貼日數達187天。補貼金額雖不大，但造假心態可議，福建省莆田市荔城區中醫院黨支部書記張國良等領導班子集體虛造補貼典型案例，引起廣泛關注。

福建省紀委監委通報了荔城區拱辰社區衛生服務中心領導班子集體虛造補貼典型案例，去年8月25日，荔城區委第二輪巡察發現拱辰社區衛生服務中心原領導班子和防疫股股長陳鴻榮虛報並領取下鄉補貼的問題線索，及時移交區紀委。

通過調閱拱辰社區衛生服務中心2013至2015年「下鄉督導報銷單」、「下鄉情況表」等原始憑證，核查組發現時任拱辰社區衛生服務中心黨支部書記、主任張國良，副主任陳開敏、黃春娥和防疫股股長陳鴻榮4人頻頻單獨報銷，陳鴻榮還成了造冊員，且下鄉情況表與補貼報銷的日期、天數嚴重不符。核查組又根據「下鄉情況表」中所填的地點、事由，前往相關村（居）、衛生所走訪，聽到最多的竟是「當天沒有開展此項工作」。

面對核查組詢問，陳鴻榮坦承「這是張主任吩咐的，怕其他同事看到引起非議」。「3名領導班子成員每個月通過口頭告知、字條、檯曆標注等形式把下鄉補貼交給我統一造冊。」

核查人員調查發現，張國良2013年實際下鄉2天，領補貼187天；2014年，實際下鄉10天，領補貼249天。批准單位職工違規公款用餐，多報領下鄉補貼人民幣17480元，拱辰社區衛生服務中心前副主任陳開敏、黃春娥，衛生防疫股股長陳鴻榮，分別多報領下鄉補貼人民幣9405元、15480元、6120元等。

最終，張國良受到黨內嚴重警告處分，陳開敏、陳鴻榮分別受到黨內警告處分，黃春娥（非中共黨員）受到警告處分；追回違紀款共計人民幣48485元。

(旺報 )

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