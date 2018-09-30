新竹》徐欣瑩 柯P早餐約會 掃市場展高人氣

2018年09月30日 13:40 中時 莊旻靜

台北市長柯文哲（左二）30日陪新竹縣長參選人徐欣瑩（左），前往竹北市仁義市場拜票，展現高人氣。（莊旻靜攝）

台北市長柯文哲（右四）30日陪新竹縣長參選人徐欣瑩（左三），前往竹北市仁義市場拜票，熱情支持者送上白蘿蔔，象徵好彩頭。（莊旻靜攝）

台北市長柯文哲（右）30日與新竹縣長參選人徐欣瑩（左）共進早餐，討論「吸引青年人返鄉就業與青創政策」，並開直播分享。（莊旻靜攝）

台北市長柯文哲30日與民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩，一起前往新埔鎮吃早餐，又到竹北市竹義市場掃街，兩人在竹義市場展現高人氣，不少買菜民眾、攤販爭相合影。在早餐約會時，2人也談及「吸引青年人返鄉就業與青創政策」座談。

徐欣瑩與柯文哲的早餐座談選在新埔鎮的溫拿咖啡，由一對年紀不到30歲的雙胞胎兄弟創業，結合客家風味與西式餐點，假日吸引不少民眾上門。座談中，除了提及兩人跑行程、用餐習慣及風格外，業者也提及創業1年來的苦惱，就是假日與平日生意落差較大。

柯文哲也以松山文創園區為例，由於園區過去也是假日遊客多、平日較少，柯文哲說，他在平日舉辦國際會議，調降場地費用，也建議業者在平日、假日可推出不同產品。柯文哲也說，政府不會比業者更了解市場，他常會問對方「你需要我幫你什麼？」但也希望業者能提案，若提不出，「那你也應該被淘汰」，他認為政府是提供一個平台、協助的角色。

徐欣瑩則表示，她之前提出有亞洲矽谷概念，新竹有竹科、台元、工研院、清大、交大還有多個國家實驗室等，她建議業者，除了觀光帶動人潮外，也可以接科學園區的單，搶攻下午茶市場，可以提供外送。

溫拿咖啡上午提供鹹豬肉鬆餅、桂花蜜咖啡、抹茶牛奶等，柯文哲也全部吃光，徐欣瑩早餐習慣吃蛋和蔬菜，特別喜歡蛋餅，靠蛋白質、蔬菜維持全天跑行程的體力。

柯文哲、徐欣瑩隨後則前往竹北市的仁義市場拜票，喊出新竹縣長當選、台北市長當選等口號，熱情支持者送上白蘿蔔象徵好彩頭、粽子寓意「包中」等，還有不少民眾爭相合影，展現高人氣，甚至還有民眾問柯P「什麼時候換柯媽來？」顯現柯P、柯媽的助選實力。

(中時 )