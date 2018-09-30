中職》賽前被陳重羽虧 劉軒荅一軍初登板無失分

統一獅新秀投手29日一軍初登板沒被擊出安打無失分。（中央社資料照）

友善列印
中時電子報
/新北報導

統一獅新秀劉軒荅29日一軍初登板，他雖先投出四壞保送但沒有失分，坦言一開始有點緊張，不過沒失分仍為自己打了85分的分數，與他搭配的捕手陳重羽稱讚劉軒荅表現不錯，30日還自爆昨役賽前虧他的小趣事。

29日劉軒荅在對上富邦悍將的比賽一軍初登板，他8局下接替投球，面對首位打者陳凱倫就投出四壞保送，下一棒打者方克偉採取犧牲短打將隊友送上得點圈，但接下來劉軒荅讓林哲瑄擊出高飛球出局，最後三振張正偉化解失分危機。

劉軒荅透露，第7局時教練就有提醒他，沒特別狀況的話8局下就會讓他上場，不過首次在一軍戰場出賽，他仍止不住緊張的心情，面對首位打者陳凱倫就投出四壞保送，「真的有點緊張，沒有很快就進入狀況，那時重羽也有叫我不要緊張。加上前幾天下雨，當時投手丘有點溼滑。」劉軒荅說。

不過劉軒荅很快就克服緊張，連續解決3個出局數，一軍出登板1局面對4打者沒被擊出安打，投出1次四壞保送與三振，「這次表現大概85分，在比賽中後段上場，若是讓首位打者就上壘其實很危險。」談起自己的表現時，劉軒荅這麼說。

與劉軒荅搭配的捕手陳重羽從小就熟識，陳重羽笑說：「比賽前劉軒荅還說要留他投出第1個出局的球，我還開他玩笑，會不會1個出局數都拿不到。」不過陳重羽的玩笑話沒有成真，劉軒荅而沒有被擊出安打也沒有失分，「其實他表現得很好，不過一開始有點緊張，所以肌肉有點緊繃，但沒失分真的投得不錯。」陳重羽說。

(中時電子報)

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