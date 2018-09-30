好友的反擊！她喊減肥竟上演餵食潮 連同事也胖了

南京市一名姜姓女子於今年6月26日在微信朋友圈裡跟朋友說要減肥，未料朋友們紛反擊，不停點外送餐點給姜女。（翻攝《重慶晨報》）

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中時電子報

大陸江蘇省南京市一名姜姓女子，於今年6月26日在微信朋友圈裡跟朋友說要減肥，未料朋友們紛反擊，不停點外送餐點送到姜女公司，結果姜女每天要收4、5份餐點，幾個月下來，她沒減肥成功反而胖了5、6公斤，同事也跟著胖了。

中國《重慶晨報》報導，姜女的微信群裡，有20多名多年來一起玩網路遊戲的老朋友，平時就會互相幫忙點餐；姜女是於6月26日在群組裡公開喊話「不要點了啊，要減肥」，沒想到意外引發餵食潮。有朋友調侃說，「笑死，有人說要減肥，然後這場沒有硝煙的戰爭就開始了。」

3個月下來，早餐是包子、茶葉蛋、蔥香餅、皮蛋瘦肉粥、各種冰淇淋、飲料，午餐是片皮鴨、酸菜魚、砂鍋麻辣燙、石鍋肥牛拌飯、大蝦生煎，肉鬆捲、壽司、烤腸等。姜女每天都會po 出外送單，要朋友們停止這種行為。

9月初姜女和閨蜜出遊時點了娃娃菜，之後朋友點給她的外賣都註明要老闆，加進菜單，以致姜女天天吃娃娃菜，現一看到娃娃菜就覺得頭疼。姜女曾向外送公司索取點餐者資料，但遭拒絕，她也曾在群組裡發飆，但朋友們停止兩天後，又恢復狂點餐餵食的情況。

姜女無奈說，自己一天要收四、五份外賣，連警衛都發現她變胖了，連同事也跟著胖。

(中時電子報)

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文章來源：文章來源：重慶晨報

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