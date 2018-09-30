逼吃狗屎、電人下體　暴力討債首腦羈押獲准

警方於選前執行掃黑行動，將柳姓男子及其小弟等人，移送基隆地檢署偵辦。（張穎齊翻攝）

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警方查扣的贓證物。（張穎齊翻攝）
警方將柳男壓制。（張穎齊翻攝）
柳男在楊姓小弟住處潑漆。（張穎齊翻攝）

柳姓男子（23歲）以天道盟太陽會成員自居，不但涉嫌暴力討債，還當街砍人、逼人吃屎、用電擊棒電人下體，甚至組成「假檢察官」詐騙集團牟利。警方將柳男逮捕後，柳因懷疑是楊姓小弟背叛他，派人潑漆並痛打楊男，檢警隨後將柳男再次逮捕，並向法院聲請羈押獲准。

檢警調查，柳男為指揮旗下成員來擔任車手實施詐騙，組成了「假檢察官」詐騙集團，在短短20天內騙到400多萬元，且柳男為人個性驃悍、冷酷、極具兇殘手段，習慣用行刑式的手法對被害人施虐，恐嚇取財。

警方表示，柳男曾犯下率眾持槍、刀械、榔頭、辣椒水、噴槍及電擊棒等凶器，強押被害人並加以凌虐，當眾攻擊被害人頭部，或用電擊棒電擊生殖器，用辣椒水噴灑傷口，猶如千刀萬剮等暴力方式，事後還會將施暴過程拍攝下來，傳給他人炫耀欣賞，作為立威之用，多年前更曾以強迫欠債人嚼食狗屎，而在道上出名。

今年6月，柳男因為組成假檢察官詐騙一案落網，心生不滿，懷疑是楊姓小弟出賣他，便對楊的住處潑漆，並將楊男帶到郊外痛打。

另外警方也查出今年1月，柳男懷疑另一名小弟勾引自己拜把兄弟的老婆，便率眾狂K小弟頭部；2月又有另一名友人懷疑女友跟人家跑了，柳男則率眾砍對方20多刀；8月則因為和他人在網路上起糾紛，柳男就派人用棍棒及辣椒水伺候對方。

隨後，警方在本月26日收網，將柳男及其小弟共8人逮捕，且查扣了電擊棒、棍棒、安非他命、K他命、子彈、賓士等贓證物，全案依組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、詐欺、恐嚇、妨害自由、傷害、毀損及槍砲彈藥刀械管制條例等罪，移送基隆地檢署偵辦，而柳男責備聲請羈押禁見獲准。

(中時 )

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