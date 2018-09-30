台中》反空汙公投連署數過二階門檻　盧秀燕：後續也不能鬆懈

2018年09月30日 13:55 中時 盧金足

台中市長林佳龍（右五）與中部六縣市聯合聲明提出訴求，成功爭取中央修法，提高空汙基金20％交地方政府執行，台中市也宣布運用該筆經費，推動全國首創機車減汙染排放三大利多。（盧金足攝）

反空汙公投連署數通過二階門檻，國民黨台中市長參選人盧秀燕30日感謝挺身而出連署「反空汙公投」的31萬至49萬名人民，愈來愈多人都想改善染環境，後續也不能鬆懈，要求政府正視並全面檢討，用人民公決的力量讓下一代有永續發展的空間。

空汙議題被視為年底台中市長改選的關鍵，盧秀燕對中選會公布「反空汙公投」連署結果，認定共有31萬4345份符合規定，已通過全國性公投第二階段須達28萬1745人以上的連署門檻，強調大家相挺認同她的理念，連署反空汙公投案，對政府的能源政策提出異議，要求政府正視並全面檢討。

盧秀燕說，依中選會統計，反空汙公投有49萬7193人連署，最後符合規定的為31萬4345份，等於有18萬2848份被認定無效，這是一件很可惜的事情，如果先入為主判定偽造，對實際可能符合資格的連署人民並不公平。

她表示，不管認定無效的原因為何，外界一定有疑慮，要重視每一名人民表達意見的連署權，要求中選會將查對無效的每一份結果列出，並通知相關連署人，讓這18萬餘份的連署人有異議就能申復，這才是中選會應該有的格局和態度。

依《公民投票法》規定，中選會將於10月2日決定「反空汙公投」的成案事宜，盧秀燕呼籲中選會以「促成展現人民意志」的精神，正式讓公投成案，於年底選舉一併交付人民公決，讓全國人民都有權利表達自己的意見。

台中市府強調，空汙改善持續進步，台中市長林佳龍帶領市府廣泛推動空汙防制措施，之前與中部六縣市聯合聲明提出訴求，成功爭取中央修法，提高空汙基金20％交地方政府執行；新修正的《空汙法》要求固定汙染源負起社會企業責任，明顯改善空品。

台中市政府新聞局長卓冠廷表示，目前各公投案中選會已對外說明進度及狀況，市府暫無新的評論。

(中時 )