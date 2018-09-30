高雄》嗆民進黨別再騙！韓國瑜籲給他4年 做不好「踢屁股」

國民黨高雄市長參選人韓國瑜今天嗆民進黨不要再騙了，呼籲選民用選票改變高雄。（柯宗緯攝）

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國民黨高雄市長參選人韓國瑜（中）今再砲轟民進黨政府執政不力。（柯宗緯攝）

高雄市長選情緊繃，國民黨高雄市長參選人韓國瑜今（30）日再批民進黨執政20年，到底在做什麼？負債多、公共建設差、年輕人大量出走，北漂50萬人口，明年立委再少一席，難道還要繼續騙嗎？他笑稱，自己愛面子，選上市長後，絕對會好好做，不然選民可以從屁股一腳踢出去。

韓國瑜今為市議員吳益政輔選時感嘆高雄真的不改變不行，「我們有條件做全臺灣最有錢的城市，擁有山、海以及空海港，面積較新加坡大4倍、比香港大3倍，全臺9個有1個是高雄人，居然變成全臺最窮城市」。

他疾呼，這次一定要改變，「不然下一代長大之後不會原諒我們」，他認為年輕時，長輩留給很好的基礎，十大建設如火如荼，雙B轎車高雄全臺第一，當時高雄錢淹肚臍，現在又老又窮。

韓國瑜表示，11月24日將選出市長、議員，不管是誰，他的個性將會影響高雄的個性，他的理想將會影響高雄的理想，而民主政治就是人民自作自受的政治，「我們選出什麼樣的人，就會帶領這個城市未來的方向」。

「已經給民進黨20年，不欠了！」韓國瑜拜託選民給他4年機會，這次換人做看看，他說，「如果我沒認真的做，就從屁股一腳踢出去」，自己天不怕、地不怕，但最怕漏氣，相當愛面子。當選後，保證讓高雄衝起來，東西賣出去，人進得來，要讓高雄發大財，打造繁榮、燦爛、有光明的城市。

(中時 )

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