新竹》林智堅親子劇場遭質疑用公帑 競選團隊駁斥

2018年09月30日 14:08 中時 徐養齡

新竹市長林智堅29日晚間以親子劇場與民眾互動，不料會後卻遭質疑使用市府公帑辦選舉活動。林智堅團隊今嚴正駁斥，強調全部流程都由競選團隊規畫與執行，遵守公有場地借用規定，希望對手陣營能停止負面的選舉手段。

林智堅團隊表示，昨晚安排「小智來了親子劇場」《我們一起飛》，故事為原創繪本，以香山溼地著名的小白鷺、小白蟹為故事主角，帶孩子認識自己的家鄉。

另「小智號」行動宣講車則以政績、政見爭取市民朋友對於的認同。林智堅要用行動證明選舉文化可以改變，由新竹市開始做起，「不抹黑、不造謠、不攻擊對手」、「只要牛肉政見」，邀請廣大市民一起改變選舉文化。

不料，該活動卻遭有心人士散佈錯誤資訊，質疑林用市府經費舉辦競選的親子活動，林智堅團隊表示，親子劇場從劇本發想、場地租借到資金籌措等，都是競選團隊規畫與執行，和各候選人陣營同樣遵守公有場地（公園、綠地等）借用規定，並有申准文件可供佐證。

林智堅表示，選舉過程就是新政治的體現，告別舊時代負面選舉，用政績、政策去爭取市民認同，讓「大人帶孩子，一起感受城市的改變，就是最好的選舉方式」，大人們也應該確保孩子看到的選舉是風度翩翩、溫和有禮的競爭，相信這也是多數選民的期待。

(中時 )