高雄》南部淹大水李鴻源批民進黨：碰到問題只會撒錢

2018年09月30日 14:21 中時 柯宗緯

前內政部長李鴻源（中）今南下為國民黨高市長參選人韓國瑜（右）輔選。（柯宗緯攝）

8月底南部多處豪雨成災，前內政部長李鴻源今（30）日南下輔選時，痛批民進黨政府「碰到問題只會撒錢」，質疑淹水這麼慘，但前瞻計畫有真正花在治水嗎？他感慨，近來越南、泰國、美國、大陸爭相找他提供治水方針，全世界的忙都可以幫，但在台灣卻幫不上忙，允諾韓國瑜若當選市長，絕對會義務當治水顧問。

李鴻源今為市議員參選人吳益政、韓國瑜站台，李鴻源砲火猛烈直說，民進黨被南部鄉親寵壞了，不論怎麼幹都會投他，要給他一個教訓，民主政治是鐘擺，唯有選票可以讓他擺回鐘道，

疾呼選民如果投票要如此偏差，恐怕還會再受苦。

李鴻源怒批，民進黨執政2年，可以把台灣經濟搞成這個樣子 很了不起，台灣財務結構已經很不健全，國家面臨破產邊緣，超過舉債預算，不能再借錢了，但民進黨碰到問題就只會撒錢。

他認為，前瞻基礎建設提出8000億元，其中4000億作輕軌工程，但輕軌不是南部人民最需要的，反而沒將錢好好花在治水工程上，以解決南部淹水問題。

李鴻源痛批年改爭議，造成國家行政效率低落，公務員不敢退休；另外人才都往外流，大學找不到教授，國家「倒行逆施」走到非常危險狀態。

他透露，自己離開政府後，幫越南規畫防災淹水，泰國也是，以及到美國休士頓談重建，大陸好幾個省也找他幫忙，但唯有台灣我幫不上忙。

李鴻源強調，韓國瑜當選市長後，他會義務回來幫忙，會一一檢視過去的所有治水預算花到哪裡去，有沒有效果、要怎麼做，他的觀念是花錢不見得是最好的辦法，像是旗津、西子灣海岸沖刷問題，必須找出病因，不過民進黨碰到問題只為一味撒錢，根本解決不了淹水等問題。

另外，李鴻源也點出，高市府2700億負債，每一年編來還債利息就幾10億，是非常重的財政負擔，氣爆過這麼多年對防災沒完整配套，不能說民進黨執政沒在做事情， 街道算是漂亮，但店家生意差，年輕人為謀生只好到台北去。

他認為，高雄定位不清楚，該重新定位，高雄天氣好、生活條件絕佳，建議韓國瑜將高雄變成全台灣，甚至全亞洲的退休天堂，提升醫療品質，讓最有錢人都來高雄退休，還會怕沒生意工作嗎？

(中時 )