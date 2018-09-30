海運新南向 港務公司10月成立台源控股

為拼海運新南向，台灣港務公司預計10月在新加坡成立台源控股公司。（資料照片）

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中時

交通部力拼海運新南向，籌備國家控股公司。台灣港務公司發言人高傳凱表示，公司取名為「台源國際控股公司」，預計10月中在新加坡註冊成立，台北將設辦公室。初期資本額為1000萬美元，台灣港務公司與陽明海運共占70%股份，其他3家合作對象共同持股30%，包括台灣航業、德翔海運及中華郵政。

高傳凱指出，台灣港務公司去年與陽明海運合作，在印尼泗水台印合資經營貨櫃場，負責人因當地法律規定，由印尼華人擔任；在今年5月因要再發展海運新南向，便找來國籍航商等業者，簽署成立海外投資控股公司意向書。

高傳凱說，今年初就已規劃要成立控股公司，「台源國際控股公司」屬於國家團隊的控股公司，預計要在新加坡註冊，儘管投資標的很多個，不過會以東南亞市場為主，當然以海運為考量。

高傳凱表示，台源公司正在最後籌備階段，預計10月中旬成立，台北也會設立辦公室，透過航商經驗及中華郵政的物流優勢，尋找包括物流運輸、貨物倉儲及港口碼頭等具高度競爭力與優勢的投資標的；初步規劃海外據點商業脈絡、業務拓展集海運往來，創造在新南向市場投資布局的最大利基。

根據台灣港務公司的分析，近年來新南向市場國家迅速發展，各國經濟成長表現亮眼，其中東協市場已穩居台灣第2大出口市場與第2大對外投資目的地，為台灣主要貿易市場之一，帶動台灣航港產業在亞太區域的發展，新南向國家已成為台灣航港產業拓展海外版圖的重點區域。

(中時 )

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