高雄》孫大千要藍大老別扯後腿 韓國瑜爆：「穿西裝」都不喜歡我

2018年09月30日 14:28 中時 柯宗緯

國民黨高雄市長參選人韓國瑜，支持度扶搖直上，近來更吹起韓式旋風。不過，前立委孫大千則批評國民黨大老、天王放過韓國瑜吧，別再扯後腿，硬要沾光。對此，韓國瑜今（ 30）日回應，自己是國民黨所提名的，任何人幫助都心存感激，但也透露「很多穿西裝的，都不喜歡我」，支持他的大多是打赤腳的基層百姓。

孫大千今早在臉書PO文指出，韓國瑜當初單槍匹馬到高雄開疆辟土時，要資源沒資源，要人脈沒人脈，你們（大老、天王）那個時候人到底在哪裡啊？現在去湊熱鬧，搶功勞，反而又會走回藍綠對決的老路子，這根本就是幫倒忙，扯後腿的自私行為。

孫大千分析，韓國瑜今日之所以可以在深綠的大本營高雄市，和陳其邁幾乎打成了五五波的局面，完全是靠著打動人心的訴求和獨特的個人魅力，不是靠著國民黨的光環，不是靠著深藍的基本盤，更不是靠著諸位大老和天王的加持。

對此，韓國瑜認為，孫大千有其獨到觀點，有國親不同政黨經驗，分析國家任何事物非常精準。他說，自己選得辛苦，民進黨 資源多，長期在高雄執政，「權力比山還高、金錢比海還深」，他自嘲是歪嘴雞不敢挑米吃，任何人幫助、加持我心存感激，包括中央黨部大老級、元老級的來，都歡迎幫忙多拉票，最重要的是請市民要擦亮眼睛，大力支持我。

不過，面對媒體提問先前「大老級」人物似乎都請不動？韓國瑜未正面回應，只說自己清楚很多穿「西裝的」都不喜歡我，現在有這麼多人支持我的民調，是因為很多打赤腳的、中低階層民眾希望改變，才讓民調一直成長，他目標是獲得大量基層支持，而非在於穿「西裝的」，要為廣大市民來服務。

(中時 )