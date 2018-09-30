赴澳打工可月存4萬元 台男嘆：台灣低薪連菲勞都嫌

台男赴澳在肉品廠打工，可月存4萬餘元。他批台灣低薪連菲律賓人都嫌。此為示意圖。(達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

外國月亮真的比台灣圓，台男赴澳打工說出真心話！一位台男說，雖到澳洲做體力活，但扣除所有必要開銷，且還超準時下班，每月可攢下約4萬多台幣。他批政府官員都說台灣勞工薪水、假期、福利好，連在澳結識的菲律賓人都說，台灣薪水太低。他感嘆「不是台灣沒人才，而是好人才都往國外了」。

這名網友在臉書不公開社團《爆廢公社》PO文表示，他是在澳洲肉廠打工，在那裡結識許多外國朋友，其中包括一位曾在台灣工作5年的菲律賓人。他問菲律賓人為何不繼續在台灣工作，菲律賓人則反問他，那你為何不在自己家鄉工作，還說台灣薪水太低了對不對。

預料有人要說國外物價比較貴，原PO比較澳洲和台灣工作所得差異，澳洲可存4.4萬元，在台中只能存7-6千元。

不過，他也提醒想到澳洲度假打工的朋友，現在只有做超級吃重的活，才賺得到錢，輕鬆的工作輪不到你來做。他說，有時身體不適吞2顆止痛藥，也得上班幹活。

他還感嘆說， 台灣不是沒有人才或都是爛草莓，而是好人才都往國外了，包括像他這種幹體力活的。

對於原PO的意見，網友紛紛留言表認同者不少，更多的人持反相意見。有網友說，「是工作到吃止痛藥才能夠有高薪，台灣人應該沒有員工會接受的」、「國外打工薪水高是高，但回來台灣還是從零開始」、「先想想為什麼在台灣你一個月只能賺三萬吧」、「到外國如果受傷生重病，你父母賣房子還付不起保險」、「時間是你的敵人，除非你能移民，拿永久居留」、「看一下澳洲人的薪水，就知道你去澳洲是低薪」、「國外薪資比較高我認同，但是您回國後要做什麼工作呢？」、「如果澳洲有那麼好，為何還有很多人做沒幾年就回台灣？？」。

(中時電子報)

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