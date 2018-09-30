強化防災意識！新店區公所攜手企業推動土石流防災計

2018年09月30日 14:37 中時 葉書宏

新北市新店區公所今（30日）上午10時許舉行「新店區塗潭里土石流自主防災社區防救災演練暨成果發表」。（葉書宏翻攝）

新北市新店區公所今（30日）上午10時許舉行「新店區塗潭里土石流自主防災社區防救災演練暨成果發表」。（葉書宏翻攝）

新北市新店區公所今（30日）上午10時許舉行「新店區塗潭里土石流自主防災社區防救災演練暨成果發表」。（葉書宏翻攝）

新北市新店區公所為提升災防各單位協調合作，強化公部門與社區災害應變處理能力，今（30日）上午10時許，在轄內塗潭里土石流潛勢溪流影響範圍內舉行「新店區塗潭里土石流自主防災社區防救災演練暨成果發表」，模擬極端氣候的災害情境，在社區防災組織啟動採取必要之應變作為後，有效減少災害對民眾的損失與傷害。

企業與公部門在災害防救合作事務上，存在企業的社會責任，裕隆集團有感於颱風屢屢在新店區造成重大災情，希望充分讓企業的力量與地方結合，所以參與新店區塗潭里推動的自主防災社區計畫並捐贈10萬元基金，以強化塗潭里居民的防災意識。除此之外，裕隆集團亦發揮企業所長，運用旗下品牌車輛協助載運保全住戶及運送補給物資，提昇區公所防災運輸能量。

新店區長林煌源指出，位於山區的塗潭里，遇到颱風或豪大雨災情時，易發生山坡土石崩落或樹木傾倒的情形，為提升塗潭里里民對災害防救的意識，區公所自主性結合公部門、企業及社區自有能量，落實防救災知識技能於鄉里之在地民眾，將防災概念由過去「由上而下」轉變為「由下而上」，建立社區防救災的網絡，以達成居民自主「防災、減災、避災」之目標。

(中時 )