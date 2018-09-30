台灣「新國病」出爐！ 切記「正確吃飯」

台灣消化系醫學會理事長吳明賢、台灣微菌聯盟理事長吳俊穎、台大醫院教授李宜家與肝病防治基金會董事長許金川（由左至右）一起宣導「世界保胃日」活動。（陳志祥攝）

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台灣的「新國病」出爐！不再是肝病而是「胃食道逆流」！胃腸科醫師呼籲國人，吃飯切勿「3太」：吃太快、吃太飽、吃太甜與油，最好1餐吃20分鐘以上，並要保持愉快心情，以便做好胃腸保護。

台灣擊敗美、日國家，拿到主辦全球第1次「世界保胃日」活動，隨後再擴散世界各地陸續舉行相關活動，台灣具有主導權凸顯台灣在胃腸研究的世界地位，台灣消化系醫學會理事長吳明賢說，台灣是全球胃腸問題研究最好的國家。

有關胃部疾病，包括胃癌、消化性潰瘍、慢性胃炎、幽門螺旋桿菌感染、胃酸逆流等，一直都是困擾國人的常見疾病。隨著台灣人口結構老化，愈來愈多使用藥物的患者，發生出血性潰瘍而住院，有胃酸逆流症狀的人更是逐年遞增。

吳明賢表示，好的胃腸比好的大腦更重要！一般人忘了胃腸保健，讓胃腸病是最多人曾經有過的疾病，胃腸不好不只影響消化吸收，也攸關代謝、免疫、神經與大腦健康，而台灣人吃飯太快，尤其邊吃邊開會最傷，使得胃食道逆流成了新國病。

根據台大醫院健檢分析，台灣每10人有2、3人有胃食道逆流、消化性潰瘍約10至15％。對於胃的保健，吳明賢建議：控得住嘴、跑得快腿、抓得住好心與記得住就醫。忌吃高鹽、醃漬物、抽菸、酗酒，做到「把食物當藥物吃、不要把藥物當食物吃！」

在台灣8成左右的胃癌患者沒有典型症狀，都在癌症末期才被診斷。台大醫院胃腸肝膽科教授李宜家指出，台灣每年都有4000人左右胃癌患者，沒有明顯降低發生率，主要是發病才醫治，未著重在前端的預防、保健。

自從「幽門螺蜁桿菌」發現後，不僅有效減少胃癌，更減少消化性潰瘍的發生及復發。台灣微菌聯盟理事長吳俊穎表示，近年來，隨著基因定序的發展，除了幽門螺旋桿菌，胃部有更多的其他微菌與健康息息相關，「世界保胃日」活動就是喚醒國人多注意胃的問題。

(中時 )

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