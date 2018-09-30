基隆》回顧國民黨基市長初選 吳敦義脫口：已內定謝立功

國民黨主席吳敦義脫口而出說，當時前駐紐西蘭大使介文汲有到他辦公室爭取參選機會，他則向介表示「已經內定謝立功」。（張穎齊攝）

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國民黨主席吳敦義（左一）脫口而出說，當時前駐紐西蘭大使介文汲（右一）有到他辦公室爭取參選機會，他則向介表示「已經內定謝立功（左二）」。（張穎齊攝）
前駐紐西蘭大使介文汲（白衣者），如今已是國民黨基隆市長參選人謝立功的發言人。（張穎齊攝）

國民黨基隆市長參選人謝立功競選總部今（30）日成立，國民黨主席吳敦義、前總統馬英九等大咖紛紛前往站台，而吳敦義在台上致詞時，提到當時前駐紐西蘭大使介文汲有到他辦公室爭取參選機會，不料吳敦義竟脫口說「我們已經有打拚的人了，這內定通過的人叫做謝立功！」此話一出，令現場媒體傻眼。

國民黨基隆市長於今年初進行初選，當時有謝立功、議長宋瑋莉及介文汲等3人爭取提名，最後因發生謝、宋2人的民調烏龍，經協調下由謝立功出線。而後來介文汲更受謝立功之邀，擔任了謝立功的發言人。今日現場，藍營大咖雲集，基隆市議員參選人也紛紛前來，唯獨不見宋瑋莉出席，而介文汲則全程在場。

吳敦義在致詞到一半時，說：「剛剛好幾位在台上都介紹過了，但有一位我們要給他鼓掌，那就是前駐外大使介文汲，他有次到我辦公室說希望為基隆打拚，我說我們已經有打拚的人了，這『內定』通過的人叫做謝立功，我說文汲啊，你是駐外大使，這次來幫謝立功來為基隆立大功吧，大家說好不好？」

吳此話一出，令在場媒體傻眼，但台下群眾則群起激昂稱「好！」只見介文汲也十分有風度的，滿面笑容鼓掌，並拿起國旗揮舞，吳敦義致詞完畢後，也抓起謝立功的手，眾人齊喊「立功！凍蒜！」

(中時 )

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