重陽敬老金發送　板橋警貼心防詐

新北市政府發放重陽敬老金，板橋警分局全程護鈔並進行預防犯罪宣導。（葉書宏翻攝）

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新北市政府發放重陽敬老金，板橋警分局全程護鈔並進行預防犯罪宣導。（葉書宏翻攝）
新北市政府發放重陽敬老金，板橋警分局全程護鈔並進行預防犯罪宣導。（葉書宏翻攝）

新北市政府在重陽節前夕辦理重陽節敬老禮金致贈活動，板橋警分局派出「重兵警力」戒護現金從台灣銀行運到板橋區公所，清點無誤後再由各里辦公室人員領回發送點，由於金額龐大，由各派出所警力全程護鈔，讓長者就能到指定的地點領取敬老金。

板橋警分局表示，為了預防這些年長者領錢後遭詐被騙，板橋警分局也貼心派出偵查隊的刑警搭配制服員警，在這些發送點進行反詐騙及防搶、防竊宣導，警方說，敬老金發送日期從9月28日起至12月28日止，但許多年長者都想要搶頭香，在第一天就能領到這筆錢，因此部分發放地也出現排隊人潮。

板橋警分局長王文澤說，近年來詐欺手法層出不窮，警方也會利用分層、分眾及分齡宣導方式，針對這些年長者，較常見的詐騙手法就是假冒名義（猜猜我是誰）、假冒公務機構（假檢警）、假恐嚇詐欺，最近還有一種專騙熟齡單身婦的手法，利用感情空虛、失婚需要照顧，對方通常自稱外國石油大戶、養蜂場小開、戰地將軍等角色扮演，甜言蜜語要求被害人匯款。

警方指出，尤其是獨居老者較無防備，經常是前往銀行臨櫃取款時，才遭行員識破，因此特別提醒這些老者務必提高警覺，警方也會加強犯罪預防宣導，並發放相關宣導文宣，避免民眾受騙，維護民眾財產安全。

(中時 )

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