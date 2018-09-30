亞帕運》天生沒小腿脛骨 他立志跟「美國飛魚」一樣「泳」

肢障游泳選手張維捷第一次當選國手，就要挑戰亞帕運，他參加7個項目，期許為國爭光。(陳筱琳攝)

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中時電子報
／台北報導
2018亞帕運中華代表團授旗典禮。(陳筱琳攝)

2018亞運中華代表團帶回17金19銀31銅史上次佳成績，亞帕運中華隊代表團也將在明天啟程，希望延續這股亞運熱並創造佳績，今天由副總統陳建仁授旗，代表選手們領取加菜金的游泳選手張維捷，雙腿天生就缺少脛骨，他期許自己能像偶像「美國飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）一樣「泳」出一片天。

2018印尼亞洲帕拉運動會將於10月6日到13日在印尼雅加達舉辦，亞洲43個國家地區、共2400位選手角逐獎牌，本屆亞帕運中華代表團包括選手、教練、隊職員等共143人，其中89名選手，參加田徑、游泳、健力、射擊、射箭、桌球、柔道、輪椅網球、羽球、輪椅籃球及保齡球等11個項目。

今天授旗點典禮上代表選手獲贈加菜金的游泳選手張維捷，這次將參加多達7個項目，21歲、目前就讀德明財經科技大學應用外語系大四，小學三年級就接觸游泳，100公尺蛙式是他最擅長的項目，以1分52秒75成為肢障游泳男子SB6級100公尺蛙式全國紀錄保持人。

儘管天生就少了小腿脛骨，張維捷卻不怨天尤人，他曾在臉書寫道：「我不會在乎別人講我沒有腳，或者說我是機器人和怪咖，我反而很快樂，因為可以很有自信的跟任何人說我是鋼鐵人。」

張維捷補充：「我希望以自己的經驗來鼓勵其他身體有缺陷的人，最重要的是做好自己、快樂就好。我的座右銘是『沒有什麼難不倒我的，堅持到底！』希望更多身心障礙朋友走出來，不要在意別人的眼光，把自信展現出來。」

張維捷國手初體驗就要挑戰亞帕運這個大舞台，他說：「第一次代表國家出賽真的很緊張，但也覺得很開心、很酷，也很訝異由自己代表領加菜金，但也因此激勵我要拿出好表現給大家看。為了亞帕運，我維持每天至少訓練2小時，我的偶像是美國游泳名將菲爾普斯，期許自己也能像他一樣，在大賽游出好成績。」

(中時電子報)

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