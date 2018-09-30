賴清德稱平均薪資5萬 柯P：怎麼可能 所以被選為幹話王

2018年09月30日 15:06 中時 吳堂靖 、 方濬哲

大都會客運駕駛鄧臺培因服務陽明山路段，熱心介紹路線上的花況與賞花位置榮獲表揚。（方濬哲攝）

另談到坐公車，柯則稱自己要等「風頭過後」，再恢復搭公車上班的習慣。（方濬哲攝）

台北市長柯文哲30日出席公車禮貌心運動優良駕駛頒獎典禮，會前受訪表示台灣經濟模式不改的話 低薪情況很難改變。（吳堂靖攝）

台北市長柯文哲今早趕赴新竹，合體民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩開直播，會中談到青年就業薪資的問題，行政院長賴清德提到「平均工資5萬元」讓年輕人反彈。柯文哲下午出席活動受訪表示，台灣經濟模式不改的話，低薪情況很難改變，平均薪資怎麼可能5萬，所以才會被票選是幹話王。

柯文哲30日出席公車禮貌心運動優良駕駛頒獎典禮，會前受訪被問到直播內容是否在暗酸賴清德？柯澄清，市府內部有個財經小組，最近討論到台灣GDP成長2、3%， 但為甚麼薪資沒有實質成長，我們知道台灣接單海外生產，造成薪資所得沒有成長，經濟模式不改的話，低薪情況很難改變。

媒體追問柯團隊內部統計也沒有到5萬？柯文哲直呼「怎麼可能！」所以才會被票選幹話王，被人家罵翻就是這個原因，媒體進一步問柯覺得賴清德講幹話?柯則笑說「你怎麼這麼惡毒！」

另外，柯今早出席議員參選人林瑞圖競選總部成立大會，人氣強強滾，林瑞圖還表示丁守中看不起他？ 柯則說，參選人在這個時間都與人為善，林瑞圖跟他本來就比較有來往，更有趣的是他的榮譽競選總幹事杜永光是台大神經外科的教授，他和林雖然沒有直接關係，但很多共同朋友。

由於柯競辦今集結全台柯P認同卡簽署人合影，被外界為組黨試水溫。對此，柯否認，直呼從頭到尾都沒有，講穿了那也不要叫柯P認同卡，根本就是一種宣傳廣告，推廣政治價值與理念，至於台北市參選人只有6人簽署，柯則表示「差不多，這樣就好了」。

(中時 )