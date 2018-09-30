花蓮縣府16官員涉理想大地案 蔡碧仲：周一開始約談

2018年09月30日 15:11 中時 許家寧

花蓮縣代理縣長蔡碧仲（右），要求政風處調查秘書長顏新章（左）等縣府員工。圖為代理縣長就職典禮。（許家寧攝）

追殺到底﹖前花蓮縣長傅崐萁遭理想大地控以榮亮公司名義，仲介土地，轉手賺進1億6000萬元，涉逃漏稅、偽證獲判無罪，檢方不服提出上訴，提出除傅家族成員，縣府秘書長顏新章以下16名縣府人員擔任榮亮「人頭」，存提金額達3億多元，代理縣長蔡碧仲指示政風處查辦到底！

花蓮地檢28日提出八大證據上訴花蓮高分院，其中指出，榮亮公司帳戶大額現金存提存提高達3億4514萬餘元，除由傅崐萁、父親傅兆林、母親傅劉滿蘭、妻子徐榛蔚及部屬23人提存，其中包括秘書長顏新章、祕書、司機及隨扈就有16人均在縣府任職。

除了顏新章，還有縣長室祕書蔡瑞璋、縣府祕書何申義、陳怡君、林可昂、陳孟芬，縣長祕書室秘書李繼生，秘書邱增良，庶務科職員謝如芳、張慶銀（縣府台北辦公室上班）、李振偉（縣府上班）、許德志（曾任傅立委花蓮服務處、司機及隨扈）、周桓生（傅崐萁外甥曾在縣長室任職）、吳清田（傅崐萁友人、私人僱用）、陳家輝（曾在縣長室任職）、彭翔華（跟過傅崐萁跑行程）。

花檢質疑，共計大額存提款100筆，其存、提人全數均為傅崐萁家族、部屬等23人，榮亮公司負責人鮑廣廷未曾現金存、提過任何一次，且不知悉與徐榛蔚私人帳戶密碼相同的公司帳戶密碼，不解花蓮地院審判長黃光進（判決後已調西部）仍認定傅非實際負責人，做出無罪判決。

蔡碧仲回應，針對地檢署公布榮亮公司金融帳戶代表交易人身分，其中多名先後於縣府任職，要求政風處周一開始約談相關人等，調查釐清行政、刑事責任。對於現任祕書長顏新章也涉入其中，他強調，什麼職位都一樣，法律前所有人一視同仁。

(中時 )