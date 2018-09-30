玩命？颱風天觀浪 3人遭浪擊摔傷

2018年09月30日 15:15 中時 張穎齊

潭美颱風來襲，卻有民眾昨（29）日下午在基隆防波堤觀浪，遭浪拍擊後摔倒受傷。（翻攝自爆料公社）

潭美颱風來襲，卻有民眾昨（29）日下午在基隆防波堤觀浪，遭浪拍擊後摔倒受傷。（翻攝自爆料公社）

潭美颱風來襲，基隆防波堤的浪高約有3、4公尺，十分驚悚。（翻攝自爆料公社）

潭美颱風狂襲日本，而台灣北海岸因受颱風的外圍環流影響，昨（29）日下午4時許長浪不斷，但卻發生3名民眾在基隆防波堤觀浪時，被長浪襲擊，導致3人摔傷送醫，所幸無大礙，但這段畫面卻被PO上臉書社團「爆料公社」，引發網友熱議，留言表示「講不聽！颱風天沒事就不要觀浪！」

昨日下午2時許，海大外防波堤，發生1名6旬婦在堤內平台觀浪時，遭大浪拍打到以致摔倒，頭部、腰椎都有受傷；無獨有偶，到了下午4時許，八斗子油庫附近的防波堤，又發生1對年輕男女觀浪遭浪拍打，摔倒擦傷，3人經送醫後都無大礙，但警消仍對此強烈呼籲「請民眾颱風天不要前去觀浪！」

有民眾將八斗子浪襲2人的畫面拍下後，PO在臉書「爆料公社」表示，有長浪預報時，沒事真的不要去看浪，不要以為有防波堤很安全，2位民眾在防波堤內，被浪打傷送了醫院。

「颱風天去看浪，拿命來睹！」網友見狀後紛紛留言痛罵，「最累的是海巡人員耶！一定要這樣嗎？」、「 麻煩製造者」、「浪費國家資源！」、「浪費醫療資源，到底是在想什麼？」、「最辛苦的事警消跟醫護人員！」

(中時 )