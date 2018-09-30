高雄》黨內互打？高雄綠營議員爆出陰招內鬥

右邊是印錯名字的聯合造勢瓶裝水，左邊是許乃文自製的瓶裝水。（李義攝）

友善列印
中時
聯合看板早已懸掛，斗大的名字印在看板上，竟發生瓶裝水名字印錯事情。（李義攝）
聯合看板早已懸掛，斗大的名字印在看板上，竟發生瓶裝水名字印錯事情，許乃文強忍怒火，自我解嘲。（李義攝）

高雄市前鎮小港區議員競爭激烈，30日陳其邁小港後援會成立大會，發生聯合競選的瓶裝水瓶身議員名字印錯事情，民進黨議員參選人許乃文名字被印成「陳乃文」，引爆支持者不滿怒嗆「誰陰了許乃文？」

許乃文看到水瓶文宣印錯名字，按奈不住從初選到提名一路被耳語抹黑扭曲的委屈，憤怒的說：「相煎何太急」並質疑，既然知道印錯了，為何不回收重印，難道只因為我是新人。

但因為是大母雞陳其邁的場子，許乃文強忍心中怒火，登台說話時自我解嘲，一路走來都受到姓陳的長輩們照顧牽成，前有陳菊、現陳其邁，乃文是新人，許是我的家、我的根，陳也是栽培疼惜我的家人，瓶裝水寫錯乃文的姓，我相信，大家會更加記得許乃文、會更加支持正港乃操的許乃文。

力挺許乃文的工會幹部首先發現瓶身名字印錯，接著又有到場的支持者陸續反映此事，還問許：「為何不要求收回重印」

大母雞陳其邁造勢場也是小雞爭取曝光的最佳場合，尤其對新人更有加分效果，「誰陰了許乃文」的陰謀論也在支持者間爆開來。

前鎮小港區參選爆炸，應選8席，有17人參選，民進黨提名5人，水瓶事件是否為黨內互打的第一槍，也證明鎮港區是今年一級戰區。

初選時即競爭激烈，最年輕的許乃文因是陳菊子弟兵而獲支持，民調衝到第二名，但隨即遭耳語抹黑「質疑一個新人為何能通過初選」

(中時 )

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