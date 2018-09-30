台中自行車產業嘉年華 展現產業研發堅強實力

2018年09月30日 15:46 中時 陳世宗

日本愛媛縣觀光交流局宮本 泉局長也率領同仁騎乘，鳥取縣、廣島縣、大分縣中津市等官方觀光單位也都派代表參加。（陳世宗攝）

企業界特組團參加，全民參與單車騎乘運動，努力打造台中成為自行車城市。（陳世宗攝）

台中市是自行車產業的故鄉！台中市政府主辦的「0K台灣．台中自行車嘉年華」系列活動，「單車產業嘉年華」30日在東勢客家文化園區熱鬧登場。活動現場除有東豐自行車綠廊單車逍遙遊活動外，還有超過40攤的自行車及運動用品展售、單車健檢、胖卡等，熱鬧非凡。

今年還特別設立曾獲經濟部頒發台灣精品獎的「台灣精品展示館」，讓民眾進一步了解在地自行車產業研發實力堅強。

台中市政府副市長林陵三說，現場看到這麼多企業參與，除知名的自行車業者捷安特、極點、鑫元鴻、久裕興業科技等等，還有迪卡儂、微笑等運動用品，從自行車擴大到運動相關產業，感謝業者們積極參與；市府期望透過政策結合自行車運動及觀光，積極建構4條環繞全市的自行車道，鼓勵全民參與單車騎乘運動，努力打造臺中成為自行車城市。

觀光旅遊局長陳盛山指出，本次活動延續去年週週有活動的主軸，自 9 月 9 日起活動接力登場，延續一整個月，打造成臺中的單車月。繼29日在鐵山腳單車運動村舉辦「花 Young 兒童單車日」，吸引超過500位小朋友參加，熱情家長在旁興奮加油，培養小朋友騎乘單車的好習慣。

今日的「台中自行車嘉年華」更聚集1000位以上車友分別騎乘東豐自行車綠廊及潭雅神綠園道，再集合至主會場-東勢客家文化園區，其中潭雅神綠園道出發至主會場路程長、具挑戰性，特別組成勇腳車隊參與，讓活動內容增添多樣性。另外，自行車活動是台中市進行國際交流重要媒介，日本愛媛縣觀光交流局宮本 泉局長也率領同仁騎乘，鳥取縣、廣島縣、大分縣中津市等官方觀光單位也都派代表參加。

因應「2018 台中世界花卉博覽會」即將於11月3日開幕，觀旅局特別規畫串連三大園區之單車路線，鼓勵遊客以單車暢遊花博，享受慢遊樂趣。

今日單車逍遙遊活動，規劃騎乘東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道，並於梅子車站、石岡情人木橋、石岡旅客服務中心、東后豐自行車道交會處、花樑鋼橋、花博園區后里馬場入口旁等6處設立集章處，安排集章換摸彩卷活動。騎乘路線車道沿途風景優美，路況平緩，適合闔家輕鬆出遊，參與民眾均給予肯定。

單車月壓軸將於 10 月 7 日登場「2018 時代騎輪節」，由 OSEOUS 及單車時代共同主辦。去年首度在台中舉辦 100K 挑戰賽就吸引超過 5,000 人報名，且特殊的碳纖維獎牌受到車友極高讚賞。

今年活動將再度由台中市政府府前廣場出發，經典 100K 路線，也已經接受超過5,000人的報名，希望車友懷抱著去年活動的感動，從台中市區騎進海線，體驗「山味、海味、台中 味」的單車之旅、挑戰自我，享受樂活騎乘！

(中時 )