開刀房砍人案變羅生門 成大醫院針對職場霸凌各執一詞

2018年09月30日 15:38 中時 程炳璋

林男曾向同事發出道歉信。（程炳璋翻攝）

林男曾在辦公室布告欄張貼公告，暗指工作上不願幫忙同事。（程炳璋翻攝）

成大醫院28日爆發葉克膜林姓技術師在開刀房砍人案，意外因涉及職場霸凌而延燒，輿論抨擊成醫高層縱容霸凌成元凶，1名成大醫院醫護人員30日拿出林男向同事的道歉信指出事實並非如此，白色巨塔內外各執一詞。

林男作案後已遭羈押，連日來外界不斷抨擊成大醫院縱容職場霸凌，台灣護師醫療產業工會創會理事長陳玉鳳拿出林男與心臟外科主任的錄音對話譯文，在臉書直播，指出林男考取北榮後受到同事刁難，積怨造成林男工作壓力。

陳玉鳳爆料林男曾為職代問題，遭同事在辦公室內鎖門辱罵，鬧上派出所備案，事後雖和解，卻遭主管與資深護理師聯手惡整，要求他離開成大醫院另謀出路。

又有自稱在公立醫院當過醫師的網友在網路上爆料，提到體外循環師能否准假、離職，都是看心臟外科主任的意思，質疑被砍的陳姓女組長應該只是仗勢欺人，將霸凌矛頭指向該科主任。

該名網友並稱，林男休假的職代竟簽自己，很不正常，「自己是自己的職代，這點超扯，代表林根本沒有正常休假過，每天都在on call。」

1名成大醫院林男同事30日出示林男自發給同事的道歉信件，指出事實並非外界指控，提到林男在北調榮總不成後，工作態度擺爛，並欺壓新來的技師，引起同事間不快。

林男發給同僚的信件內容表示，「北榮已重新錄取別人，這段期間為自己的不成熟行為造成大家的負擔，在此說聲抱歉，在成大快20年生活穩定…之後不會想回北部了，會繼續認真在成大工作，也請主任包含，我會記取教訓，深自檢討，如有作不好的地方，請主任不吝指教」。

成醫同事表示，林男今年已休假21天，皆由新來的楊姓技師擔任職代，主任並未阻止任何人擔任他的職代，林男休假也沒有隨時待命狀況，離職也沒有受阻，林男工作態度不佳，又欺壓新人，才會與呂姓同事產生口角，指稱錄音內容斷章取義，並非事實。

最嚴重的就是今年連續發生兩次急診病患急需裝葉克膜，林男on call卻電話不接，找不到人，只好由休假中的楊姓新人代勞，楊姓技術師事後哭稱作不下去，主管才會要求他考慮離職。

(中時 )