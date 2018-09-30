觀護盃》台啤力退南華摘季軍 洋將去留賣關子

2018年09月30日 15:40 中時電子報 黃及人

整個觀護盃期間，周俊三都把調度重任交給助教王建惟。(觀護盃提供)

台啤30日在花蓮觀護盃國際籃球賽季軍戰，有驚無險以72比64力挫香港南華，拿下3支SBL球隊當中最佳的季軍(台銀第5、金酒第7)，賽後台啤總教練周俊三堅持不肯透露威廉斯、塞瑟夫兩名洋將的去留問題，「回去再來考慮思考！」

其實威廉斯、塞瑟夫兩名洋將在觀護盃表現還算出色，威廉斯的外線火力與爆發力令人驚艷，來自烏克蘭的塞瑟夫，也在禁區攻防兩端表現傑出，甚至還有三分外線能力，可惜周俊三似乎仍不滿足，強調台啤並不排出續找洋將。

「兩名洋將都還有機會，當前不想太早把話說死，也沒有所謂滿不滿意，」周俊三微笑表示，「其實每個球隊都有不同的洋將適合類型，或許這兩個洋將去台銀會很好，沒人會先知道，像我也對B.戴維斯的『油條』打法很滿意。」

接下來到11月17日第16季SBL開打之前，台啤暫時還沒確定任何移地訓練或比賽計畫，就連可能傳出把新球季熱身賽改成盃賽的消息，周俊三也語帶保留表示，「目前這個計畫還沒在SBL委員會真正討論過，一切還不清楚。」

不過針對台啤在觀護盃的整體表現，周俊三表示，感覺大家都很努力了，無論老將或剛來的新血，都在努力融入這個球隊當中，「我當然會努力讓這些剛來的更加熟悉我們的團隊打法，年輕球員表現都很不錯，所以也具更大期待。」

趁著蔣淯安休息沒打，從達欣跳槽台啤的王子綱，在今年觀護盃擔任控球表現還算不俗，「整體而言，我還是必須趕緊加油自己的防守，尤其在對位方面，但在觀護盃，讓我可以對上以前的偶像李學林，真的感覺像是夢想成真。」

(中時電子報)