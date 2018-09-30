花博亮點！辜嚴倬雲保種中心上千珍稀植物參展

2018年09月30日 15:54 中時 盧金足

辜嚴倬雲保種中心參展花博，展出的巨蘭比成年男性高大，一叢巨蘭重量可達1公噸以上，黃色的花布滿斑點，花序可達3公尺長。（圖／台中市府提供）

全球首座民間熱帶植物保育園區響應花博！台中花博外埔園區智農館布展主題之一「種原奏鳴曲」，邀請到位於屏東縣的辜嚴倬雲保種中心參展，中心提供超過1000種以上的珍稀植物，透過世界各地物種及台灣瀕臨滅絕的原生植物展出，將以宏觀視野帶領遊客了解植物保育的現況及重要性，並認識植物的共存生態。

一叢巨蘭重量可達1公噸以上，黃色的花布滿斑點，花序可達3公尺長，花期超過2個月，1851年倫敦水晶宮萬國博覽會曾展出過一叢重達2公噸的巨蘭，這次展出的巨蘭也比成年男性高大，也因為體積龐大，大部分不會種植於溫室內，而是以地植的方式種植於室外。

目前首批大型植物例如巨蘭、山蘇等已入館，苔蘚植物也佈展完成，將營造展館成為世界級的「植物方舟」。

市府農業局長王俊雄指出，辜嚴倬雲植物保種中心是全球第一座民間熱帶植物保育園區，於民國96年由台泥企業集團前董事長辜成允及其母辜嚴倬雲的大力支持下成立，致力於保育全世界熱帶及亞熱帶植物，目標為2020年以前累積保存達3萬種熱帶植物，平常不對外開放，僅供學術機關、學校、植物園間交流研究。

為讓全球民眾認識台灣在保存植物上的努力，中心提供超過1000種以上的珍稀植物，參與花博盛會，屆時來自世界各地的珍稀物種、台灣瀕臨滅絕的原生植物等，搭配植物與昆蟲、藍綠藻、動物間的共生關係，將以世界級的視野展現植物保育現況及重要性。

此外，台灣與索羅門群島森林部合作推動「大型植物資源調查與保存計劃」，進行植物資源調查、國家標本館設備及數位化保存，「種原奏鳴曲」展區也將讓遊客瞭解台灣首次與友邦的大型植物誌及物種搶救行動。

農業局表示，辜嚴倬雲保種中心首批大型植物例如巨蘭、山蘇等，已從屏東縣運抵智農館，苔蘚植物也佈展完成，邀請大家親近世界級的「植物方舟」， 鼓勵民眾與政府共同保存植物，維護台灣生物多樣性。

(中時 )