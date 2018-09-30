川普稱和金正恩戀愛了 形容詞被批相當黃

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中時

孫昌國/綜合報導

美國總統川普又出驚人之語！他在參加競選活動時表明，他和金正恩都互相喜歡對方，和金正恩戀愛了。不過，川普的煽情說法北韓顯然不領情，北韓外交部長悍然打臉川普，表示美國要求北韓無條件棄核是做白日夢。

川普在參加西維吉尼亞一個競選場合時談到了一年前還被他稱為火箭人、肥仔的金正恩。他興頭一來，對著在場的支持群眾表示，「我喜歡他，他喜歡我。我覺得很OK，我可以被允許說這些嗎？」。全場馬上觀眾聞之馬上大笑，還有人報以熱烈掌聲。

川普一看現場氣氛熱烈，加碼演出，立刻跟進表示，我們兩個性格都非常強硬，花了好多時間來來回回。「然後我們就戀愛了，他寫給我有非常美文字的書信，他們真會寫啊，我們就這樣墜入愛河了！」

這時在場的被逗樂了，全場熱烈鼓掌。推特上有網友揶揄，川普出櫃了，這就是斷背山啊！兩個人來來回回，都有點矜持和強硬，但堅硬的心還是被互相喜歡和書信表達情意融化了。還有更損的人表示，川普總統顯然在開黃腔，什麼我喜歡他，他喜歡我，我覺得很OK，可以被允許說這些嗎？「梅蘭妮好可憐！」

不過，川普的表態顯然並沒有軟化北韓外相的態度，儘管川普好話說盡，北韓外長李榮浩仍舊無情打臉川普。他表示美國想要北韓單方面棄核是做白日夢。對美國缺乏信任就無法確信北韓的國家安全，在這種情況下平壤斷然不會單方面解除核武裝。

(中時 )

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