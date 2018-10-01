台北》挺林瑞圖 柯P：無黨還可活下來代表有認真做事

台北市議員林瑞圖（右）昨成立競選總部，台北市長柯文哲（左）特地到場力挺，讚揚林熱心公共事務、不為個人利益。（張立勳攝）

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中時

台北市議員林瑞圖昨成立競選總部，市長柯文哲特地到場力挺，柯說，以他3年來的觀察，林瑞圖熱心公共事務、不為個人利益，讓他願意向大家懇託支持。

柯文哲昨早到北投參加林瑞圖競總成立造勢活動，他上台時支持者不停高喊「柯P加油」，一度打斷致詞，最後柯也送給林瑞圖「好彩頭」，預祝林高票當選。

柯文哲致詞時表示，政治沒有很困難，就3個原則，對的事情做、不對的事不做、認真做，他說，當市長3年半還債520億，下個月還可以還20億，很多人質疑他為什麼可以還這麼多錢，其實沒什麼特別技術，就是靠這3個原則，上班日每天7時30分準時開會，市府該做的大小事拿出來處理。

他說，感謝林瑞圖的幫忙，林很熱心公共事務，很重要的是不會為個人利益，當市長3年多來以直接的觀察，可以向大家懇託支持林瑞圖。

柯文哲強調，當市長後，母親曾對他說「不是你厲害，是天在助你」，去年舉辦世大運，3個颱風90度轉彎，這不僅是天佑台灣，上天對他也特別疼惜，當市長就是心存善念、盡力而為，常常是人助天助，這就是他的想法。

柯還說，他與林瑞圖都是無黨籍，無黨還可以存活下來，就代表有在認真做事情，林可以用無黨在議會存活，一定有相當實力，林瑞圖在質詢時都慢條斯理的講，地方事務該講的都有提出，沒有大聲、小聲，讚揚林是非常稱職的議員。

(中時 )

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