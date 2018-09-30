蕭美琴聲援花蓮同志遊行 不悔挺同遭罷免

2018年09月30日 16:15 中時 許家寧

同志深情款款為伴侶調整頭帶。（許家寧攝）

女同志大方站出來，勇敢表達自己的愛。（許家寧攝）

花蓮彩虹嘉年華遊行，數百名民眾加入聲援開放同志註記行列。（許家寧攝）

花蓮同志遊行，支持民眾盼社會尊重多元。（許家寧攝）

花蓮為全台4個尚未開放同志伴侶註記縣市，「花蓮彩虹嘉年華」今天在花蓮文化創意產業園區登場，同志團體號召千人一起走上街頭，高喊「開放同伴註記！」立委蕭美琴到場力挺，雖然主張婚姻平權遭提案罷免，但她認為一切都是值得的。

第8屆花蓮彩虹嘉年華同志遊行，今天下午在文創園區約500多名民眾參加遊行，參加遊行民眾盛裝打扮、拿著彩虹旗，高舉標語，還有同志大方牽手曬恩愛，勇敢說出對愛情的追求，原住民變裝皇后飛利冰更帶領群眾群眾高唱「姊妹」，現場氣氛超嗨。

蕭美琴說，因支持婚姻平權，遭到提議罷免，8月份第一階段2000份連署書已送到中選會成案，即將進入第二階段連署，但她仍堅持每個台灣公民應該被平等對待，她深深覺得是值得的，期待縣府很快能開放註記，讓花蓮天空看到熱情的彩虹。

花東彩虹嘉年華總召張哲源說，大法官已釋憲指出，禁止同性婚姻有違憲法保障人民婚姻自由權與平等權，全台各縣市也陸續受理同志辦理註記，目前僅剩4個縣市尚未開放同性伴侶註記，其中花蓮、台東就就佔半，疾呼重視東部同志人權。

張哲源說，這次遊行提出三大訴求，除呼籲縣府開放「同伴註記」，落實同志基本人權，其次落實情感教育、性教育與同志教育等課程，建立安全友善校園環境，成立花蓮「同志健康中心」，設置友善性別空間與活動，營造支持多元性別的環境。

(中時 )