中市共好社宅新生活 邀請民眾來體驗

台中市副市長林陵三（中）為台中市政府都發局舉辦「2018台中市共好社宅新生活概念展」剪綵。（盧金足攝）

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「2018台中市共好社宅新生活概念展」由參與共好社宅設計規畫7名建築師傳達「綠色開放、共享交流、循環節能、社福遊憩及育成創業」等5大空間概念。（盧金足攝）

台中市政府都發局舉辦「2018台中市共好社宅新生活概念展」30日在台中文化創意產業園區B03展區盛大開幕，以「 Link for good life 連結好關係 連結好關係」為核心，並有4大主題包含「共居好台中、共享好設計、共享好角落、未來好鄰居」展現台中市共好社宅核心價值與精神，歡迎民眾前往共襄盛舉。

今日展覽舉行開幕剪綵儀式，台中市副市長林陵三、都發局長王俊傑均出席與會，並邀請7間參與台中共好社宅規劃設計的建築事務所代表，包括竹間、開務2間聯合建築師事務所；林志成、姜樂靜、閻辰昌、戴育澤、蘇懋彬等5間建築師事務所，一同參觀展區。

都發局指出，展區分為4大主題，包含共居好台中、共享好設計、共享好角落、未來好鄰居，以「共享、連結」為核心概念，由參與共好社宅設計規畫7名建築師傳達「綠色開放、共享交流、循環節能、社福遊憩及育成創業」等5大空間概念，並透過在地青創、共好夥伴共同展出5處實體角落空間「小綠角、生活角、循環角、關懷角、學習角」。

都發局指出，台中市已提出種子計畫，募集青年朋友提案申請，審查通過者即可免抽籤入住共好社宅，提供青年更多機會。另外，台中市獨步其他縣市首推「社會住宅參與式公共藝術」，導入藝術團隊進駐，相關作品也於展覽完整呈現。

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