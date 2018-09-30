降低運銷耗損 全台8處冷鏈物流中心出爐

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今年農產品產銷失衡頻傳，農委會已擬定8項行動方案，以強化農產品產銷調節。其中，為降低運銷過程的耗損與風險，農委會規劃將於北、中、南設置三處國家旗艦型農產品物流中心，以及於桃園、台中、高雄、雲林、台南、花蓮等縣市設置8處區域冷鏈物流中心，以完善產地至消費地的冷鏈交易體系。

立法院周一（10月1日）各委員會開議，經濟委員會擬邀請農委會主委林聰賢列席報告業務概況，並備質詢。

今年氣候穩定，蔬果盛產卻導致價格崩跌，但遇到極端降雨，災損每每又使菜價飆漲。根據送抵立法院的業務報告，農委會為強化農產品產銷調節，已擬定8項具體行動方案。

方案包括完善產銷資訊平台、研擬新政策及調整相關措施（如輔導轉作等）、調整關稅配額制度、多元加工研發利用、建立旗艦物流中心及區域冷鏈系統、廣泛運用民間資源等，以及建立農糧產品產銷穩定機制，以調整市場結構及通路，並規劃拓展外銷、輔導加工、直銷促銷各10%等作法，重新設定產銷處理目標。

其中，為提升農產品品質，降低運銷過程的耗損，農委會規劃於北（桃園16公頃）、中（彰化10公頃）、南（屏東4.5公頃），設置以外銷為導向的國家旗艦型農產品物流中心，並能提供周邊重要農產品保鮮、加工、包裝、倉儲及出貨調節之用。

另外再於桃農綜合農產品批發市場、台中外埔園區、雲林區域冷鏈物流中心、高雄國際花市、台南市農產品外銷冷鏈物流中心、花蓮蔬菜運銷合作社、仁武國有糧倉及大里國有糧倉等，建置8處區域冷鏈物流中心，將有望完善產地至消費地批發市場的冷鏈交易體系。

(中時 )

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