新竹》「新竹水牛」曾資程競總成立 柯建銘、林智堅站台

2018年09月30日 16:13 中時 徐養齡

熱愛慢跑的新竹市議員曾資程於日舉辦「市議員曾資程競選總部暨林智堅市長東區後援會」成立大會，立法委員柯建銘、市長林智堅及「幸福特攻隊」12名議員參選人全數到場力挺，盼綽號新竹水牛的曾資程能繼續為市民耕耘。

柯建銘稱讚曾資程為民服務始終衝第一，更以「民進黨內的阿信」比喻他吃苦耐勞的精神，市長林智堅則是以最樸實、最勤快、最專業三個「最」，來為曾資程掛保證，新竹市各姓宗親會、眾多社團媽媽教室以及多位里長也都到場與會，現場超過500位鄉親到場表示支持，展現曾資程高度的人氣及好人緣。

民進黨中央黨部祕書長洪耀福以及民進黨主席特助魏金標，亦於總部成立前1天帶著蔡英文主席的祝福為曾資程加油，對曾的選情相當重視。

曾資程表示，新竹市已經在改變，林市長上任三年多來，在柯總召的協助之下爭取超過110億競爭型計劃補助，接任時負債190多億，到去年底已經還債約15億，資本門經濟發展支出連續2年排第2，不僅落實財政紀律也改善財政結構，延宕2、30年的公道三、中油新竹油庫廢庫、兒童醫院興建、高峰路拓寬等等都已完成或定案，維持原有的福利政策外，更擴大敬老重陽禮金發放及幼兒教育向下延伸1年。

曾說，今年與李妍慧議員於本屆催生「新竹市議會公聽會實施辦法」，並經內政部通過，對於增加議事運作透明度有相當大的幫助，藉以達到全民參與之透明政府。為了延續更多的改革成果，民進黨新竹市黨部提名1+12的市長議員席次，是成立30多年來提名最多名額的一次，這是一個辛苦的決定，卻是民進黨札根基層、健全地方政黨政治發展、必要的一個決定，大家逗陣走逗陣拼，為新竹市的未來一起拼。

(中時 )