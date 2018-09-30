影》死亡人數上升至832人 空拍照揭印海嘯後滿目瘡痍

2018年09月30日 16:20 中時電子報 吳映璠

印尼蘇拉威西島遭地震、海嘯襲擊後滿目瘡痍。

印尼蘇拉威西島28日發生規模6.1、7.5強震後，地震更引發高達6公尺的海嘯席捲陸地，當地電力及通訊設施都已中斷，災情直至今日上午才陸續釋出，當局表示，死亡人數已上升至832人，受影響範圍比原先想像更大；網路上釋出的空拍影片更可看出，遭地震、海嘯襲擊後的蘇拉威西島滿目瘡痍。

印尼蘇拉威西島28日發生規模6.1、7.5強震，並引發海嘯，地震與海嘯重創當地，圖為滿目瘡痍的帕魯（Palu）。（圖／路透社）

英國廣播公司（BBC）報導，印尼國家災害應變總署（BNPB）發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）當地時間30日下午2時許表示，地震與海嘯造成的死亡人數已上升至832人，並稱災情比原先以為的要更大。

災民在坍塌的房屋中尋找親人。（圖／路透社）

蘇托波表示，周五發生的7.5強震造成島上多處建築物坍塌，至今仍有許多民眾受困建物底下，地震隨後引發高達6公尺的海嘯席捲陸地。蘇托波指出，救難隊員正全力搜救生還者。

海嘯席捲過後的帕魯沿岸。（圖／路透社）

從網路上釋出的空拍影片也可看出，受地震、海嘯襲擊的蘇拉威西島滿目瘡痍，建築物結構受損、民房倒塌，街道上覆蓋著瓦礫堆，以及海嘯侵襲後留下的泥濘。

根據「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導，由於電力及通訊系統中斷，帕魯當地消息難以立即向外界傳遞，駐紮當地的記者透過通訊軟體表示：「路上到處是屍體。」

當局將受難者遺體暫時安放在帕魯哈揚卡拉醫院（Bhayangkara hospital）外。（圖／路透社）

一名當地記者在社群通話軟體Whatsapp的記者群組中說道：「帕魯遭海嘯重創，沿岸房子倒塌，其中也包括我家，到處都是屍體。」

另外據新加坡亞洲新聞台（Channel News Asia）報導，由於道路及通訊中斷，帕魯北邊、距震央僅80公里遠的漁村浪加拉（Donggala）至今仍音訊全無。

援助組織「澳洲樂施會」（Oxfam Australia）執行長斯佐克（Helen Szoke）表示，當局至今尚未收到浪加拉任何消息，「令人相當擔心」。

浪加拉人口約30萬人。

(中時電子報)