金門國中生車禍不治 年輕生命殞落

2018年09月30日 16:27 中時 李金生

金門金城民權路今午發生死亡車禍，警方封鎖現場疏導交通。（民眾提供）

車禍現場留下一灘血水，讓人怵目驚心。（民眾提供）

警方鑑識調查肇事機車，釐清真正原因。（民眾提供）

警方鑑識調查肇事單車，釐清真正原因。（民眾提供）

金城分局局長郝心誠說明調查經過，強調真正原因仍在釐清中。（李金生攝）

金門1名石姓國中生今(30)日中午騎單車行經金城鎮民權路，疑先因重心不穩摔倒，再遭機車撞擊頭部重創死亡，確切發生原因和經過由警方調查處理中。

警方調查，今天中午12時15分許，就讀國中3年級的14歲石姓男生騎單車由城中往中華電信的方向前進，在行經金城鎮民權路156號「大同3C」前，遭由張姓男子（33歲）騎乘，在同一車道反向直行的機車撞到頭部，當場頭骨破裂，緊急送醫仍於13時22分宣告死亡。

由於肇事地點為城區交通要道，車子和行人穿梭來去，警方接獲肇事機車騎士自行報案，立即封鎖現場和疏導交通。目擊者在警訊時表示，石姓學生疑先因重心不穩倒地，再遭閃避不及的重型打檔機車撞擊不治。

據了解，石姓學生上午到東門一家補習班上課，中午下課騎車回家用餐，卻在離金城新莊住家僅百餘公尺處，發生交通意外事故，讓家人和師長十分難過。

(中時 )