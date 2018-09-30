自以為好了不吃藥！心導管術後患者致死率高 醫學生提解決辦法

2018年09月30日 16:53 中時 鄭郁蓁

最新研究顯示，急性冠心症患者在心導管手術後，若服藥不規律，12個月的死亡風險比規律服藥者高出八成五，但醫界對於患者「自以為痊癒」的觀念也相當無奈。陽明醫科學生因此設計用藥感應系統，有別於各式紀錄型App，而是在藥盒鋁箔紙增設感應器，患者只要服用藥物就會自動記錄，不必忘了吃就會連線到手機主動提醒，不必再手動紀錄，設計概念獲得Hack x Heart生技醫療創新黑客松活動冠軍肯定。

中華民國心臟學會今年發表最新研究，發現急性冠心症患者在接受心導管手術後，只要規律服藥12個月，隔年心肌梗塞及中風的發生率顯著較低；若是不規律服藥，術後12個月死亡風險比規律服藥者提高85%，因此和台灣介入性心臟血管醫學會，聯手發起2018 Hack x Heart生技醫療創新黑客松活動，祭出高額獎金選出前三名，並依序獲得8萬、6萬及4萬元獎金。

今天共有12組團隊進入決賽，獲得第一名的是來自陽明大學醫學系、醫工系和政大資科所學生組成的「我們走心」隊，拿到獎金八萬元。隊長鄭明軒表示，服藥問題由來已久，他們發現目前無論是利用藥盒、或是手機相關的app、日曆提醒用藥效果差的原因，是因為「和人的生活習慣差太多」，大部分人都很難養成主動紀錄習慣。

鄭明軒說，他們設計「心兆」用藥感應系統，裝設在藥包的鋁箔包旁，病人只要吃顯示「綠燈」的藥，服用過就會暗燈，重複用藥就立即亮紅燈。若是擔心副作用而不服用，系統則結合手機顯示人體圖，患者直接點不舒服處，就會有相關醫囑，嚴重者則自動掛號，並說明，一旦不吃藥可能導致死亡率更高，增加吃藥意願。

獲得第二名的同樣是陽明醫學系和台大電機所學生組成的「陽台看星星」組，他們寫出和Line直接相容的機器人程式獲得獎金六萬元。隊長許呈皓表示，有別於一般app是非、選擇題的互動，他們還會和病患有更多正向互動，並設計對應關鍵字，提出解決方案，例如患者輸入，肚子痛、今天不舒服、今天不想吃藥或是噁心、想吐，一旦有這些字，對話框就顯示「這是常見副作用」，接著詢問程度來分級，一旦嚴重就會提醒服藥者掛號。

得到第三名的「Metformin-121」團隊提出冠心攻略APP結合智慧藥袋，並以類似捷運悠遊卡的感應技術RFID技術做為偵測功能，病患只要從藥袋拿藥，RFID藥袋就能自動偵測，並將資訊上傳雲端，無論是患者、親友和醫生都可從APP上取得智慧藥袋用藥資訊，甚至能把資訊傳給健保署及保險公司，並會主動顯示衛教資訊。

(中時 )