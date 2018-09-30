新竹》不分黨派參選人 成立大新竹交通建設聯盟

2018年09月30日 16:57 中時 莊旻靜

無黨籍新竹縣長參選人葉芳棟（左四）30日發起大新竹交通建設聯盟成立大會，新竹縣議員參選人許育綸（右一）、范綱淼（右二），竹北市民代表高民晟（左三）、陳冠宇（右三），新社里長參選人郭書楷（左二）等人參與。（莊旻靜攝）

無黨籍新竹縣長參選人葉芳棟30日發起「大新竹交通建設聯盟成立大會」，多名不分黨派各級民意代表參選人聚集在竹北天后宮，討論新竹縣各個交通樞紐壅塞的解決方案，葉芳棟說，「我們致力於改善交通」，期望大眾給予支持。

大新竹交通建設聯盟成立大會出席者包含新竹縣議員參選人許育綸及范綱淼、新竹市議員參選人劉崇顯、竹北市民代表參選人高民晟及陳冠宇、竹北市新社里長參選人郭書楷等人。

葉芳棟指出，他們對於交通的計畫包含國道1號湖口到新竹拓寬2個線道、國道1號與台68快速道路做系統交流道、竹北市環北路增加交流道、湖口休息站南北雙向與榮光路連接、台一線替代道路等。葉芳棟指出，他日前聽說台一線替代道路準備動工，但細看才知竟是要到2021年才開工，加上完工時間「自現在算起要7年」，他批評「這是什麼效率」。

「竹北要有好生活，豈能只靠蓋大樓！」范綱淼則指出，竹北市在上下班時間交通大打結，交通與停車設施都未能與城市一起成長，交通壅塞與停車不便，「都不是竹北市民應有的待遇」、「甚至也沒有ubike！」

許育綸表示，4年前葉芳棟參選新竹縣長時，曾提出在國道旁蓋自行車道，並設置太陽能板遮蔭，既環保又好，他因此認識葉芳棟，如今經過4年，各項交通計畫已存在卻「原地踏步」，新竹縣市民眾上下班塞車，無奈到沒有聲音，希望透過此聯盟參選人當選繼而推動，讓大新竹市民有感交通的改善。

劉崇顯曾任竹科工程師，他也認為不少竹科人最有幹的問題就是交通，特別是竹北與新竹連接的道路，外環道的不完善，導致塞車狀況天天發生，例如高鐵橋下聯絡道工程已延宕許久，若該路建設完成，可紓解光復路等主要幹道車流，他也期望爭取民眾支持進入議會，為大新竹地區交通建設努力。

高民晟說，他先前在竹北交流道站路口，短短10分鐘看到2起事故，一旁的義交還說「這每天發生」，卻都無人解決，他認為這些計畫都應趕快做。他過去在竹科服務，不少同事也都騎自行車上下班，走一般道路較危險，若有一條自行車專用道，從竹北到竹市約10公里，很多人會使用。

陳冠宇則表示，縣府執政效能低落，但聯盟這群參選人多在科技業、傳統產業服務，在業界，一個專案不可能拖到6、7年才完成，這些成員未來若都進議會、代表會、縣府，一定會有效利用或監督人民的納稅錢，改善交通問題。

(中時 )