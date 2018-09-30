高雄》陳其邁周六日連續大動員造勢

2018年09月30日 16:55 中時 李義

陳其邁大進場，支持者熱情回應爭相握手。（陳其邁競辦提供）

陳其邁大進場，支持者熱情回應爭相握手。（陳其邁競辦提供）

民進黨高雄市長參選人陳其邁周六日連續舉辦大動員造勢活動，場場2至5千人不等，場場以大進場方式造勢，支持者熱情回應，爭相握手。

29日晚間的前金、新興、苓雅區後援會成立大會，更採封路舉行，會場湧入5千人，他以大進場方式步入會場，走上舞台花了不少時間，支持者爭相握手合影。

陳其邁致詞時感性地說前新苓是他從小成長的地方，也是奠定他要用人生回報高雄的初衷，擔任市長，一定會用最高的魄力完成高雄城市轉型，讓大家生活更好。

並回憶當代理市長時，拿出魄力，3個月就解決市港合一的問題，奠定亞洲新灣區開發的基礎。以前苓雅區，走到碼頭邊，是看不到海的，甚至還有油槽放在愛河邊；現在變成高雄城市景象的代表場景，大船入港，連結世界。

30日更是行程滿檔，其中更多達6場群眾造勢。小港後援會成立，該區里長幾乎全數出席力挺，4千多名支持民眾擠爆整條馬路，展現陳其邁在基層強大的組織動員實力。

陳其邁指出，高雄人沒有欠任何政黨，但是國民黨虧欠高雄人，數十年來忽視高雄的交通建設，直到民進黨執政高雄，捷運才動工興建完成營運。他說，高雄的捷運建設在過去長期遭國民黨政府延宕，直到謝長廷擔任市長後才動工，現在陳菊市長更進一步推動捷運黃線，才讓整個捷運路網逐漸完整成形。

除了上午的小港後援會外，接續還會出席客家後援會及幼補教業者後援會成立。此外，也以母雞光環拉抬小雞選情，出席張勝富大社競選總部成立、蘇炎城鳳山競選總部成立，以及蔡昌達林園競選總部成立大會，鐵人行程不僅展現基層動員實力更凸顯超高人氣。

(中時 )