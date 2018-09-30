廖志城提「埔里心政」 打造和長輩作伙生活的好所在！

埔里鎮長參選人廖志城（後左）期待為在地長輩外出購物或就醫，打造軟硬體兼備的「友善高齡交通接送系統」。（楊樹煌攝）

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中時

南投埔里鎮長參選人廖志城在提出「埔里作伙生活的好所在」之後，再度提出「埔里心政」大願景，指家中長輩，永遠是外出遊子與家中年輕人最擔心又掛罣的事，他說，幫忙把家中長輩照顧好，是他能承諾，也應該要做到的。

廖志城指出，長輩外出購物或就醫的交通問題，一直是地區長期來的重要議題，不少年輕人常因家中長輩要就醫，必須請半天或1天假，陪著長輩前往就醫，而這其中有個最大關鍵在於「埔里缺乏友善的大眾運輸工具」。

廖志城說，他很感謝暨大、埔基與愚人之友基金會及順騎自然與18度C基金會，因看到埔里長輩外出的交通問題，大家齊心努力，陸續培育可陪同長輩外出的「長照帶路人」，並把電動三輪車運用在陪伴長輩外出的交通接送上。

只是，長輩外出接送，不是運用三輪車就足夠，還需考量到不同失能程度的長輩，他們所需的接送交通工具並不一樣。

廖志城發下宏願，未來如當上鎮長後，將積極優先爭取交通部偏鄉交通系統計畫，連結埔基、愚人之友、埔榮的交通車，共同建立起大埔里地區長輩交通接送的服務網絡系統，共同服務在地長輩，讓年輕人不用再擔心家中長輩外出的問題！

而且，未來不僅要建立交通車系統，也要連結已培訓完成的「長照帶路人」，讓這群帶路人能陪伴在地長輩外出購物或就醫，打造軟硬體兼備的「友善高齡交通接送系統」。

廖志城期待「您的父母，我來照顧」，這是他為自己期許的責任，也希望未來埔里鎮長能作為埔里外出遊子們最重要的後盾！盼能和埔里鎮民共同打造，並讓埔里鎮未來能成為1座「真正和長輩作伙生活的好所在」！

(中時 )

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