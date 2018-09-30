觀護盃》夢想家摘成軍首冠 李學林：磨合期而已

2018年09月30日 17:05 中時電子報 黃及人

李學林認為觀護盃摘冠並不代表什麼，當前只在磨合期而已。(觀護盃提供)

寶島夢想家在今年花蓮觀護盃國際籃球賽收穫豐碩！先後創下隊史在台首勝、隊史首次擊敗SBL球隊等紀錄的夢想家，30日在觀護盃冠軍賽，輕鬆以79比65擊退晧宇國際，拿下成軍首冠，也是首支非SBL的台灣球隊摘下觀護盃冠軍。

「摘冠的喜悅都寫在大家臉上，但有很多細節上的問題也呈現出來，所以這座冠軍並不真正代表什麼，畢竟目前還處磨合期，」李學林說，「畢竟贏球仍靠細節，我還有不小的進步空間，尤其是體能還需好好提升，畢竟我有一定年紀了。」

由於賽前晧宇國際要求夢想家只能登錄雙洋將，所以只能無奈沒讓麥錫上場，不過米勒、阿提諾兩名夢想家洋將仍然徹底主宰戰局，米勒攻下全場最高的26分，阿提諾24分、14籃板，「名堂哥」吳松蔚投進4顆三分球、貢獻14分。

寶島夢想家全隊跟冠軍獎盃合影留念。(觀護盃提供)

「能拿冠軍非常興奮，畢竟目前還處季前調整期，能有這種結果很棒，也建立球員不少自信，」夢想家外籍教頭莫瑞表示，「其實對於摘冠結果，我並未感到訝異，就像我一直強調的，只要建立化學效應與打出團隊，我們就能贏球。」

其實夢想家還沒拿出真正實力應戰，包含「少俠」田壘、「漢堡」陳昱翰兩名本土主力都留台北治療調整，等到兩人狀況調好，就可前往彰化主場報到，接著迎接11月登場的ABL新賽季，以目前狀況來看，突破1勝障礙應無問題。

今年觀護盃名次依序如下：寶島夢想家、晧宇國際、台灣啤酒、香港南華、台灣銀行、印尼、金門酒廠、美國、泰國。

(中時電子報)