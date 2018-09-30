彰化》蔡英文中台灣走透透 陪魏明谷拜媽祖、訪百歲人瑞

2018年09月30日 17:22 中時 謝瓊雲

蔡英文總統這個月二度來訪彰化輔選，被102歲女人瑞許黃退的熱情逗得哈哈大笑，心情十分輕鬆愉快。（謝瓊雲攝）

蔡英文總統下午至彰化縣伸港福安宮參拜。（謝瓊雲攝）

蔡英文總統（左4）心情愉悅，致詞時呼籲鄉親支持魏明谷連任，再給他4年時間把綠能重大建設做好。（謝瓊雲攝）

無黨籍彰化縣長參選人黃文玲(右二)到伸港福安宮，有意面見蔡英文總統指控魏明谷的綠能招商與收購電價恐將債留子孫，但隨即被警方與國安人員拉走。（謝瓊雲攝）

力挺彰化縣長魏明谷連任，蔡英文總統馬不停蹄再度至彰化輔選，兩人先到伸港福安宮參拜，呼籲鄉親再給魏明谷4年時間，做好綠能重大建設：隨後前往鹿港拜會102歲女人瑞許黃退，她親自送上金鎖片和水果籃，聽老人瑞唱歌、還熱情緊握雙手親吻，逗得她開懷大笑、心情十分愉快。

浴火重生！福安宮2015年5月慘遭祝融，供奉媽祖的聖母殿燒毀，今年4月動工原地重建，預計3年內完工。魏明谷強調，媽祖護佑台灣、彰化，所以今年還沒有颱風侵襲台灣，他任內努力推動風光大縣，招商引資發展綠能，稅收將可挹注縣內社福政策。

蔡英文總統則幽默表示，很喜歡到彰化來，雖然每次回去皮膚都會曬黑一圈，大力推崇彰化的風電與光電發展潛能，並誠懇請託，希望大家讓我蔡英文拜託一下，全力支持魏連任，再給四年時間，好好把綠能建設完成。

無黨籍彰化縣長參選人黃文玲專程前來，欲當面向蔡總統陳情，指控魏明谷的綠能招商有問題，電價收購價差將導致未來債留子孫；不過她喊沒兩句，隨即遭警方和國安局人員以人牆阻擋、請至場邊，蔡英文心情絲毫未受影響。

102歲人瑞許黃瑞由外孫翁世銘一家照料，周三得知總統將親自來訪，高興了好幾天，特別穿出訂製的金色旗袍和繡花鞋迎賓；一早還親手製作炸芋丸招待貴客；見蔡總統準時到來，她開心的直拉著總統雙手不放，一連唱了《望春風》、《針線情》兩首經典歌謠，讓總統笑得合不攏嘴，面對人瑞的熱情相待，蔡總統除了祝她「呷百二」，也允諾若有機會將再來造訪。

(中時 )