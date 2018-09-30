統促黨北車集會慶祝大陸國慶 張安樂嗆徐國勇應下台

2018年09月30日 17:35 中時 謝明俊

統促黨總裁張安樂公開指控內政部長徐國勇當年是靠竹聯幫選上議員。〔謝明俊攝〕

中正一分局長廖材楨對統促黨集會舉牌警告。〔謝明俊攝〕

中華統一促進黨為慶祝大陸「十．一」國慶，30日下午一點多在台北火車站東側廣場舉辦「歡欣鼓舞慶國慶」活動，統促黨曾向轄區中正一分局申請路權使用，但被警方駁回不准許，統促黨照常舉行，統促黨總裁張安樂到場致詞，並指控內政部長徐國勇是靠竹聯幫選上議員，警方共舉牌6次後，統促黨宣布活動提早在下午3點結束。

據悉，統促黨慶祝大陸「十．一」國慶，去年就曾舉行過，當時，統促黨是申請重慶南路、公園路遊行獲准，但今年統促黨再度向轄區中正一分局申請在台北火車站集會使用路權，遭警方以有妨礙台北火車站來往旅客權益之由駁回不許可。

統促黨集會路權申請雖遭駁回，但統促黨仍照常舉行，30日下午一點半左右，參與慶祝活動的統促黨員、支持群眾，以及參與演出陣頭，陸續集結在台北火車站東側廣場，警方事前將整個廣場以鐵製改道牌團團圍住，並布署密密麻麻的警力管制進出，參與活動群眾只能在廣場內活動。

據台北市警局表示，這次動用台北市警局內部建制警力為504人。不過這個人數並不包括支援保一總隊警力在內，如果加上支援警力，估計總警力近千人，再度展現優勢警力。

統促黨慶祝大陸國慶活動，先由各地支援的電音三太子等多個陣頭出演，隨後再由統促黨黨主席張馥堂、藝人劉樂言、統促黨總裁張安樂、屏東縣議員何麗莉等人上台演講，張安樂在台上公開質疑，內政部長徐國勇當年就是靠竹聯幫選上市議員的，現在卻當上內政部長，還要掃黑，是很諷刺的一件事，徐國勇應該下台，沒資格當部長，張安樂並公開嗆聲徐國勇敢不敢承認，可以告他！

由於警方未核准統促黨集會路權申請，所以警方前後對統促黨活動主辦單位舉牌四次，另對張安樂舉牌二次。在對張安樂第二度舉牌制止後，統促黨主辦單位於3點左右宣布活動結束，群眾才一一散去。

(中時 )