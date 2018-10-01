台南》民心思變 競選總部造勢潮不再流行王牌助選員

預發》民進黨台南市長參選人黃偉哲舉起台南市議員參選人邱莉莉（右2）手高喊凍蒜。（程炳璋攝）

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預發》國民黨籍台南市議員蔡淑惠在造勢大會中強調自己身體健康，可以為市民打拼。（程炳璋攝）

台灣9合1選舉倒數54天，30日正值參選人競選總部造勢潮，今年「厭惡藍綠」氛圍籠罩政治圈，很多參選人不再邀藍、綠政治明星當王牌助選員，政治大咖不搶手，藍、綠政黨這次選舉缺乏真正的「母雞」。

台灣今年選戰氛圍丕變，選民厭惡藍、綠政黨惡鬥的情緒，在這次選舉期間達高峰，各政黨的政治明星助講造勢效果不再顯著。藍、綠政治明星光環的影響力都縮減。

選民不再迷信政治天王、天后推薦，素人選舉代之而起，1名資深的民進黨幹部分析，從基層競選總部造勢活動看出，藍綠政治大咖都不再像4年前一樣被瘋狂邀請，各參選人更著力於滿足支持者的需求，多數只找在地政治人物互相站台相挺。

台灣4年前舉辦9合1選舉時，前台南市長賴清德正尋求連任，同時也是綠營的超級政治明星，經常與當時民進黨主席蔡英文一起受邀到各縣市為參選黨員助選。

今年中央政府蔡、賴合體，選舉場合卻不熱絡，民進黨中央黨部辦「百工百業挺改革」南北選舉造勢活動，讓蔡、賴兩人為各縣市參選人站台，造勢效果有限。

不僅綠營基層參選人減少邀請政治明星，藍營的政治明星影響力也不高，國民黨台南市長參選人高思博9月找來全台的藍營政治明星陸續到台南助選，民調仍起伏追趕中。

台南市30日有多場參選人競選總部成立大會，各場造勢活動大多回歸基本面，以凝聚支持者團結為主，有參選人打出邀請的特別來賓，不是政治明星，反而是歌手。各場合邀請的對象，以基層各里里長為主。

(中時 )

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